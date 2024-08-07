Maden ocağında iş makinesi ile duvar arasında sıkışan işçi öldü
Kütahya'da maden ocağına malzeme götüren iş makinesi kontrolden çıkarak duvara çarptı. Bu sırada, iş makinesi ile duvar arasında sıkışan işçi hayatını kaybetti.
Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, maden ocağı sahasında iş makinesi ile duvar arasında sıkışan işçi hayatını kaybetti.
Muhacirler köyünde faaliyet gösteren maden ocağına malzeme götüren M.Ö'nün kullandığı kepçe, gaz telinin sıkışmasından dolayı kontrolden çıkarak duvara çarptı.
Bu sırada, iş makinesi ile duvar arasında sıkışan 41 yaşındaki işçi Erkan Dibekli ağır yaralandı.
KEPÇE OPERATÖRÜ GÖZALTINDA
Mesai arkadaşları tarafından bulunduğu yerden çıkarılan Dibekli, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Kütahya Şehir Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kepçe operatörü M.Ö. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.