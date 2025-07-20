Maden projesi 40 yıl doğayı katledecek

Etki Can BOLATCAN

Tokat, Niksar ilçesine bağlı Yazıcık Kasabası’nda kurulmak istenen bentonit maden projesine karşı Niksar halkının mücadelesi sürüyor. Maden ruhsatı verilen alanda basın açıklaması gerçekleştiren yurttaşlar, heyelan tehlikesinin ve bölgede bulunan endemik bitkilerin öneminin altını çizdi.

Yüksek katılımla gerçekleşen açıklamaya yöre halkının yanı sıra pek çok sendika, STK ve çevre köylerin dernekleri destek verirken açıklamaya Yazıcık Belediye Başkanı Tuncer Uzunoğlu ile CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Özgür Karabat da katıldı.

Yapılan açıklamada, maden projesinin bölgeye getireceği zararlar değerlendirildi. Heyelan ve deprem bölgesi olan Yazıcık'ta gerçekleştirilecek bir maden projesinin hem doğa katliamına hem doğal afetlere yol açacağını belirten köylüler, "Maden yapılırsa köyümüzde ne kalır? Her şey gider. Toprağımız gider, hayvanımız gider, evlerimiz gider. Bir sürü bitki var, zarar verilmesi yasak. Oraya maden yapılırsa bütün bitkiler ölecek. Sadece kazanacakları paraları düşünüyorlar, bizim halimizi düşünen yok" dedi.

BirGün’e konuşan kasabalı bir kadın yurttaş, şunları söyledi: "Biz burada doğduk, burada yaşıyoruz. Topraklarımız alınsın, güzel doğamız katledilsin istemiyoruz. Ağaçlarımız kesilsin istemiyoruz, yazıktır, günahtır. Ekili alanımız yok bizim. Havamız, suyumuz için memleketin ta nerelerinden geldik. Nereye gidelim biz?"

Açıklamada konuşan Yazıcık Belediye Başkanı Tuncer Uzunoğlu, " Projenin hayata geçmesi başta belde halkımıza, köylerimize ve doğamıza geriye dönüşü mümkün olmayacak şekilde zarar verecektir" dedi.

ŞİRKETİN KÂRINA KURBAN EDİLEMEZ

Açıklamada söz alan CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, hükümetin doğa ve maden politikalarını eleştirdi. Yazıcık halkının geçimini maden yapılmak istenen bölgelerden sağladığını belirten CHP'li Karabat, "Bentonit çıkaracağız diyerek başlatılan bu proje, doğrudan bir doğa katliamıdır. 40 yıl süreceği söylenen bu maden faaliyeti sadece doğayı değil, buğdayı, cevizi, kirazı, dereleri, ormanları, kuşları ve sağlığımızı tehdit ediyor. Milyonlarca yılda oluşmuş kadim bir ekosistem, 40 yıllık şirket kârına kurban edilemez. Derdimiz yaşamak" dedi.

YASAYA HALKIN RIZASI YOK

Kamuoyunun gündeminde yer alan Maden Yasası'nın Yazıcık'a da zarar vereceğini kaydeden Özgür Karabat, "Tarım alanlarının, meraların, ormanların ve içme suyu havzalarının madencilik faaliyetine açılmasına karşıyız. ÇED süreçlerinin bilimsel ve şeffaf biçimde yürütülmesini savunuyoruz. 'Kopyala-yapıştır' ÇED raporlarıyla halk kandırılamaz. Yerel halkın rızasının alınmadığı hiçbir proje, halktan yana olamaz. Bugün kırsalda yaşayan milyonlarca yurttaşımız, geçimini topraktan, ormandan, hayvancılıktan sağlıyor. Maden adı altında bu kaynaklar yok edilirse, geriye işsizlik, göç ve yoksulluk kalır" dedi. Yurttaşlar daha önce Yazıcık Doğa ve Çevre Koruma Kurulu aracılığıyla proje sahibi tarafından başlatılan ÇED süreci kapsamında gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısına katılmayarak ve madene karşı topladıkları imzalı dilekçeleri komisyona bildirerek maden projesini protesto etmişti.