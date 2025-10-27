Maden projesi için keşif yapıldı: Fethiye'de su için direniş!

Muğla’nın Fethiye ilçesi Nif (Arpacık) Mahallesi Karanfilli Yaylası’nda planlanan krom madeni projesi yeniden gündemde.

Mehmet Emin Yılmaz tarafından yapılmak istenen proje için, bölge halkının açtığı dava kapsamında bilirkişi keşfi gerçekleştirildi. Muğla İdare Mahkemesince yapılan keşif öncesinde köylüler ve yaşam savunucuları yaylada toplandı.

Yapılan açıklamalarda, su kaynaklarının ve orman ekosisteminin yok olma tehlikesine dikkat çekildi. Halk, “Suyuma, ormanıma dokunma” sloganları attı.

Nif Mahallesi Muhtarı Ferhat Uysal, projeye tepki gösterdi. Uysal, “Bu dağlar, bu sular bizim geçim kaynağımız. Hayvancılığımız, tarımımız bu kaynaklara bağlı. Madenle birlikte yaşam alanlarımız yok edilecek. Biz maden istemiyoruz. Kararlar masa başında değil, bu dağlarda alınsın” dedi.

Bölgede aynı proje ilk olarak 2021 yılında gündeme geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı o dönemde proje için “çevresel etki değerlendirme (ÇED) gerekli değildir” kararı verdi. Köylüler kararı mahkemeye taşıdı. Bilirkişi raporu, ÇED sürecinin zorunlu olduğunu ortaya koydu. Bu karar Danıştay tarafından da onandı. Ancak Ekim 2023’te Mehmet Emin Yılmaz, aynı bölgede neredeyse aynı içerikte bir başvuruyu yeniden yaptı. Bakanlık bu kez de “ÇED gerekli değildir” dedi. Köylüler kararı bir kez daha yargıya taşıdı ve davayı kazandı. Fakat Danıştay, “mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi yapılması gerektiği” gerekçesiyle kararı bozdu. Bugün yapılan keşif, bu sürecin ikinci aşamasını oluşturdu.

ORMAN VE SU KAYNAKLARI TEHLİKEDE

Proje dosyasına göre, krom madeni 836,77 hektarlık ruhsat sahasının 21,48 hektarlık bölümünde planlanıyor. Alan tamamen orman vasfındaki bölgede yer alıyor. Maden sahasının çevresinde Nif Çeşmesi’nin kaynağı, Üzümlü Havzası ve Yayla Koru su sistemleri bulunuyor. Projede patlatmalı açık işletme ve yeraltı üretimi planlandı. Yıllık toplam üretim kapasitesi ise 300 bin ton olarak belirtildi.