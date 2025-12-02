Maden projesine karşı halk nöbeti yeniden başladı

Haber Merkezi

Dersim’in Hozat ilçesi Karabakır köyü ile Pertek ilçesine bağlı Dorutay, Yukarıgüllübahçe ve Ardıç köyleri arasında bulunan Sekasur mezrasında Arven Doğu Yapı şirketinin kurmak istediği pomza ve kum ocağına karşı köylülerin direnişi sürüyor. Soğuk hava nedeniyle eyleme kısa süreli ara verilmesini fırsat bilen şirket çalışanları alana giderek ölçüm yapmak istedi ancak köylüler tarafından engellendi. Yurttaşlar, çadır nöbetine yeniden başlayarak “Topraklarımızı korumakta kararlıyız” dedi.

MA'nın haberine göre; Sekasur’da 2 bin 200 dönümlük merada planlanan maden sahası, 2016’da kimlikleri tespit edilerek defnedilen Dersim Katliamı mağdurlarına ait anıt mezarların bulunduğu alanda yer alıyor. Baran ve Canan ailelerinden 11 kişinin mezarının bulunduğu bölge, dört köyün ortak kullanım alanı niteliğinde.

ÇED gerekli değildir” kararına rağmen tepkiler üzerine çalışmalarını yavaşlatan Arven Doğu Yapı İnşaat’ın yeniden alana girmesi, 5 aydır nöbet tutan yurttaşları harekete geçirdi. Köylüler, şirket görevlilerini alandan uzaklaştırdı ve çadır nöbetini yeniden kurdu.

Dorutay köyünden Şahin Kıt, mücadeleyi asla bırakmayacaklarını belirterek şunları söyledi: “Bizi yılmış sanmasınlar. Gerekirse 5 yıl da sürse doğamızı korumaya devam edeceğiz. Bu coğrafya sahipsiz değil. Türkiye’nin dört bir yanında sermayeye peşkeş çekilen doğanın yok edilmesine izin vermeyeceğiz. Herkesi bu mücadeleye omuz vermeye çağırıyoruz.”

MERA ÖLÜRSE GEÇİM KAYNAĞIMIZ YOK OLUR

İsmail Koyun ise, soğuk hava nedeniyle çadırın kaldırıldığı gün şirketin alana girdiğini anlattı. Koyun Topraklarını madenciliğe bırakmayacağını belirterek “Burası dört köyün merası. Mera giderse hayvancılık da biter. Hepimiz geçimimizi kaybederiz. Nöbeti sürdürmekten başka çaremiz yok” diye konuştu.

TOPRAKLARIMIZI YOK EDEMEZLER

Mahkeme süreci devam ederken şirketin ölçüm yapmaya kalkıştığını hatırlatan Hıdır Rüzgar, ise kamuoyuna dayanışma çağrısı yaparak “Yol boyunca bir çalışma görürlerse bize haber versinler. Ne yaparlarsa yapsınlar buradayız ve burayı terk etmeyeceğiz. Kışın ortasında nöbetteyiz ama şirket hâlâ mesajı almıyor.”