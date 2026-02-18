Maden projesine karşı yürütmeyi durdurma talebine ret

Sivas’ın Zara ilçesinde planlanan iki ayrı maden projesine karşı açılan yürütmeyi durdurma kararları reddedildi.

Zara’ya bağlı Şenyayla mevkiinde Ordu Demirsan Madencilik A.Ş tarafından planlanan “Yarma yöntemi ile pomza arama” projesine karşı köylüler ve meslek odaları dava açtı. Zara Şenyayla, Çevirmehan, Güllüali ve Alişir köyü muhtarlıkları ile çok sayıda yurttaş, Sivas Valiliği’nin 16 Mayıs 2025 tarihli “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir” kararının iptalini talep etti.

Davacılar, proje alanının tarım arazileri içinde yer aldığını, en yakın yerleşime yaklaşık 140 metre mesafede bulunduğunu ve bölge halkının geçimini tarım ve hayvancılıkla sağladığına dikkat çekti. Proje sahasının Yeşilırmak’ın kaynaklarına yakınlığına dikkat çekilerek, olası bir kirliliğin Sivas’tan Samsun’a kadar uzanan havzayı etkileyebileceği vurgulayan bölge halkı, endemik türler ve kültürel miras kalıntılarının da risk altında olduğunu da kaydetti.

Davaya müdahil olan Ziraat Mühendisleri Odası da alanın 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planında tarım arazisi olarak geçtiğini belirterek madencilik faaliyetinin plan kararlarına aykırı olduğunu kaydetti. Oda, geri dönülmez zararlar doğabileceği uyarısında bulundu. Sivas İdare Mahkemesi, 29 Ocak 2026 tarihli kararıyla yürütmenin durdurulması talebini oybirliğiyle reddetti.

DİPSİZGÖL DE RİSK ALTINDA

Zara’nın Dipsizgöl köyü bölgesinde Barit Maden Türk A.Ş. tarafından yapılması planlanan stronsiyum tuzu (selestit) ocağı projesine karşı açılan davada da yürütmeyi durdurma talebi reddedildi.

Zara Dipsizgöl Köyü Çevre Koruma Platformu açıklamasında "Kamuoyunu ve tüm duyarlı kesimleri, bu kadim toprakların, suyun, ormanın ve kültürün yok edilmesine karşı sesimizi duyurmaya, yetkilileri ise Anayasal ve yasal görevlerini hatırlayarak bu yıkım projesini durdurmaya davet ediyoruz. Toprağımıza, suyumuza, geçmişimize ve geleceğimize sahip çıkmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.