Maden projesine tepki: Başka Yazıcık yok

Tokat’ın Niksar ilçesine bağlı Yazıcık Kasabası’nda kurulmak istenen halk arasında ‘kil’ olarak bilinen bentonit maden projesine karşı mücadele sürüyor. Basın açıklaması ve eylemlerle tepkilerini dile getiren Niksar halkı bir araya gelerek geniş katılım halk toplantısı düzenledi.

Yapılan toplantıya sadece bölge halkı değil, alanında uzman akademisyenleri, yaşam savunucuları ve siyasi temsilciler de destek verdi.

Merkez Cemevi salonunda düzenlenen toplantıda söz alan konuşmacılar, maden faaliyetinin su kaynaklarına, tarım arazilerine, ormanlara, hayvancılığa ve insan sağlığına etkilerini bilimsel verilerle ortaya koydu. Madenin yaratacağı toz, gürültü ve ağır tonajlı taşıma trafiğinin yaşam kalitesini düşüreceği vurgulandı.

Yazıcık Doğa ve Çevre Koruma Kurulu öncülüğünde örgütlenen bu dayanışma toplantısında, halkın kararlılığı damga vurdu. Katılımcılar, bu sürecin sadece bir başlangıç olduğunu belirterek, hukuki, bilimsel ve toplumsal tüm alanlarda mücadeleye devam edeceklerini belirtti.

Toplantı sonunda, dernekleşme sürecinin başlatılacağı ve maden projesine karşı birlikte, örgütlü bir şekilde hareket edileceği duyuruldu.

Yazıcık halkı, “Toprağımıza, suyumuza, geleceğimize sahip çıkıyoruz” sloganları attı.

Bölge halkı, proje sahibinin başlattığı ÇED süreci kapsamında geçen hafta yapılmak istenen halkın katılımı toplantısına katılmayarak tepki göstermişti.Yurttaşlar, toplu olarak madene karşı olduklarını imzalı dilekçelerle komisyona bildirmiş ve projeyi protesto etmişti.