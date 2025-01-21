Maden projesine tepkiler sürüyor: Kazdağları’ndan defol Cengiz!

Ada Sude ATAK

Cengiz Holding'in iştiraki Truva Bakır Maden'in Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde başlattığı maden projesine karşı köylüler ve STK'ler mücadele etmeyi sürdürüyor. Hacıbekirler ve Yanıklar Köylüsü kadınlar İstanbul’dan seslerini duyurdu. Kadınlar ‘’Kazdağlarından defol Cengiz’’ dedi.

SES Eşitlik ve Dayanışma Derneği tarafından ‘’Yılın Kadınları’’ ödülünü almak üzere İstanbul’a gelen Hacıbekirler ve Yanıklar köylerinden kadınların gerçekleştirdiği basın toplantısında ağaç kesimlerinin yürütmeyi durdurma kararına rağmen halen devam ettiğini ve iş makinelerinin çalıştığını söyledi.

Açıklamada sırayla konuşan kadınların seslenişleri ortaktı. Hacıbekirler ve Yanıklar köyünden kadınlar, "Bugün İstanbul’a geldik. İstanbul’da mücadelemizi devam ettiriyoruz. Biz köyümüzü toprağımızı vermemek için savaşmaya devam ediyoruz. Durdurma kararına rağmen alanda faaliyetlerine devam ediyorlar. Yağmur yağış savaştık, hiç bizi dinlemedi, saymadılar. Cayır cayır ağaçlarımızı kestiler. Cengiz Holding köyümüzü talan etti. Biz köyümüzü topraklarımızı vermek istemiyoruz. Her zaman savaşacağız" dedi.

KATLİAMI DURDURUN

Ödül almaya geldiklerini ancak içlerinin çok buruk olduğunu belirten Hacıbekirler Köyü’nden Sündüz Çelik, “Dağlarımızı talan ediyorlar. Ormanlarımız içler acısı, bir taraftan kesiyorlar bir taraftan kazıyorlar. Her yer toprak yığını oldu. Büyük büyük çukurlar açtılar. Lütfen çok geç kalmadan yardım edin bize. Hep birlikte bunu durduralım. Biz bugün ödül almaya geldik ve içimiz buruk bir şekilde ödül alacağız. Lütfen durdurun artık bu katliamı, Cengiz Holding defolsun gitsin artık‘’ diye konuştu.

Basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği'nin Yönetim Kurulu Başkanı Süheyla Doğan ise 520 hektarlık ormanın ekosisteminin Cengiz Holding tarafından bozulduğunu belirtti.

PROJE DURDURULMADI

Doğan, şu ifadeleri kullandı:

"Cengiz Holding kaz dağlarında durmak bilmiyor. Adeta talan etti köyleri. Şu anda 6000 hektarlık ruhsat alanında, 600 hektarlık bir çalışma alanında 520 hektar yani 5 bin 200 dönüm bir orman ekosistemini mahvetti Cengiz Holding. Şimdi şirket yürütmeyi durdurma kararını yerine getirmiyor. Bizler Kazdağları Ekoloji Platformu olarak Çanakkale Valiliği'ne dilekçe verdik ve valiliğin projeyi acilen durdurmasını istedik. Ne yazık ki valilik de bir işlem yapmadı. Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’ne yazımızı yazdık ve projenin durdurulmasını istedik. MAPEG de hala projeyi durdurmadı. Şu anda Cengiz Holding alanda hızla kesimlerine devam ediyor, madencilik faaliyetlerine devam ediyor. Çanakkale Valiliği'nden ve Enerji Bakanlığı'ndan projeyi acilen durdurmasını talep ediyoruz."