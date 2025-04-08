Maden rantı sürüyor: Ordu'nun içme suyu için büyük tehlike

Ordu'da şehrin içme suyunun karşılandığı Melet Nehri büyük tehlike altında.

Ordu-Sivas sınırında bulunan Sisorta bölgesinde bulunan kurşun-bakır, çinko atık barajı Ordu'nun Ortakent, Çandır, Kavacık,Kızılelma, Güzelyurt, Ballıca, Siskale Mahalleleri ile Mesudiye ilçesinin birçok bölgesi ve Sivas'ın Gümüşlü, Aksu ve Karacaören ve Kurşunlu Mahalleleri'nde doğayı katletmeyi sürdürüyor.

Kurşun-bakır, çinko atık barajının kurulmasının ardından Melet Nehri'nde balık ölümleri gerçekleşirken, yüzlerce hayvan telef olmuş ve bölgedeki ağaçlar kurumaya başlamıştı.

Yüzbinlerce insanının içme suyunun karşılandığı Melet Nehri'nin başlangıç bölgesindeki kurşun, bakır, çinko atık barajı havuzuna ise ek olarak 2 havuz daha yapılması planlanıyor

Melet Nehri'nin doğduğu yerde altın madeni projesinin hemen yanında bulunan kurşun,bakır, çinko atık barajının kapasite artırımı faaliyete geçerse şehrin içme suyu büyük tehlikeye girecek.

Projeyi yürüten EBX Madencilik ise Fatsa'da siyanürle altın arayarak bölgedeki büyük bir alanda doğa katliamına neden olan Bahar Madencik'e ait bir işletme.

GİRESUN'DAKİ ÇEVRE FELAKETİNDEN DERS ALINMAMIŞ!

Giresun'un 18 Kasım 2021'de benzer bir madencilik yürütülen Şebinkarahisar ilçesinde yer alan NESKO Madencilik'e ait kurşun, çinko bakır tesisinde atık barajı çökmüş, atık sular Kılıçkaya Barajı'na akmıştı.

Çökmenin etkisiyle 4 bin 500 tondan fazla kimyasal atık çevreye yayılmıştı.

MELET'e ZULÜM

ORDU'ya ÖLÜM



Sivas Sisorta'dan Karadeniz'e kadar bir bölgede Melet zehir kusacak.

Bir koldan siyanür bir koldan ağır kimyasal atıklar.

Ordu şehir merkezinde yüz binlerce insan tehdit altında. pic.twitter.com/lx70CVVgal — Mustafa ADIGÜZEL (@drmadiguzel) April 8, 2025

Ordu CHP Milletvekili Mustafa Adıgüzel ise konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir video yayınlayarak yeni kurulmak istenen havuzlara tepki gösterdi.

Adıgüzel açıklamasında, "Sivas Sisorta'dan Karadeniz'e kadar bir bölgede Melet zehir kusacak. Bir koldan siyanür bir koldan ağır kimyasal atıklar. Ordu şehir merkezinde yüz binlerce insan tehdit altında" ifadelerine yer verdi.