Maden sahasındaki heyelan nedeniyle gölet taştı: Belde yolu ulaşıma kapandı

Kütahya'nın Seyitömer beldesinde özel bir işletmeye ait maden sahasında meydana gelen heyelan, karayolu yakınındaki göletin taşmasına neden oldu. Belde ile kent merkezi arasındaki yol su altında kalarak, ulaşıma kapandı.

Güncel 21.05.2024 18:13 Giriş: 21.05.2024 18:13

Güncelleme: 21.05.2024 18:18 Kaynak: DHA

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DHA