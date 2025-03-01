Maden sevdası!

Ülkenin irili ufaklı tarım arazileri, köyler, yaylalar, turistik, tarihi ve ormanlık alanlar bir bir maden sevdasına kurban ediliyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG), Türkiye genelinde iki ayrı grup halinde toplam 872 maden sahasını ihaleye açmaya hazırlanıyor. İhaleye çıkarılacak alanın büyüklüğü 555 bin 635 hektara ulaşıyor Bu, yaklaşık 790 bin futbol sahası büyüklüğünde devasa bir alan anlamına geliyor. İhaleler 7 Nisan’da başlayıp 9 Mayıs’a kadar sürecek.

İhale listesinde yer alan bölgeler arasında koruma altındaki doğal alanlar ve turistik bölgeler de bulunuyor. Bu durum, doğaya ve ekosisteme olası etkileri nedeniyle büyük endişe yaratıyor.

TUNCA’NIN TAMAMI MADEN SAHASI

MAPEG’in ihale duyurusuna göre, bazı turistik bölgeler ve koruma alanları da maden sahası olarak belirlendi. Rize’nin Ardeşen ilçesine bağlı Tunca Beldesinin tamamen kömür ve petrol aramaları için maden alanı olarak ilan edildi. Alanın bir bölümü de taş ocağı olarak sınıflandırıldı.

Türkiye’nin en önemli tatlı su kaynaklarından biri olan Beyşehir Gölü koruma alanında da 5 ayrı maden sahası belirlendi. Ayrıca, Mersin’de de turistik bölgeler maden sahası olarak ihale edilecek alanlar arasında yer alıyor.