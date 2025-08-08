Maden şirketi suyu tüketti

İlayda SORKU

Diyarbakır’ın Lice ilçesine bağlı Kılıçlı ve Koçmarin köylerinde bakır madeni faaliyeti yürüten Dimin Madencilik’e tepkiler büyüyor. Proje alanının köye 400 metre mesafede olduğunu belirten köylüler, su kaynaklarının kesildiğini belirtti.

Projenin iptali için açılan davada sunulan bilirkişi raporunda, alanın birinci derece deprem ve heyelan bölgesi olduğu, maden faaliyetinin su kaynaklarını yok edebileceği belirtilmesine rağmen şirket faaliyeti sürdürdü.

GEÇİT YOK

Diyarbakır Barosu, köylülerle birlikte maden şirketine karşı suç duyurusunda bulundu. Diyarbakır Barosu Çevre ve Kent Komisyonu’ndan Avukat Ahmet İnan yapılan basın açıklamasında, “Lice’nin Kılıçlı, Koçmarin, Yorulmaz, Bayırlı, Saydamlı köylerinde faaliyet yürüten Dimin Madencilik’e ait bakır ocağı ve kırma eleme tesisi yaşamı yok ediyor. 700 hektarlık orman alanını talana açan bu proje şuan Koçmarin köyünün su kaynaklarını yok etmiş durumdadır” dedi.

Şirketin yaşam hakkını savunan köylüleri jandarmaya ihbar ettiğini hatırlatan İnan, sözlerini şu ifadelerle sonlandırdı: “En temel yaşam hakkını hiçe sayan ve köylüleri yurdundan etmeye çalışan bu rant ve kimliksizleştirme projesine karşı bölge halkı, baro ve ekoloji derneği ile birlikte açmış olduğumuz iptal davasında proje alanının birinci derece deprem ve heyelan bölgesi olduğu su varlıklarının ağır tehdit altında olduğu bilirkişi raporuyla da belgelenmiştir. Buna rağmen talandan ısrar eden bu zihniyete tüm yaşam savunucuları ile beraber geçit vermeyeceğimizi bildiriyoruz.”