Maden şirketine karşı halkın zaferi: 4 köyü etkileyecek proje iptal edildi

Tunceli Valisi Şefik Aygöl, Hozat ilçesine bağlı Karabakır köyü ile Pertek ilçesine bağlı Dorutay, Yukarıgüllübahçe ve Ardıç köylerinde 2 bin 200 dönümlük alanda kurulmak istenen ponza ve kum ocağı projesinin, bölge halkının talebi üzerine iptal edildiğini açıkladı.

Arven Doğu Yapı şirketinin kurmak istediği ponza ve kum ocağına karşı bölgedeki yurttaşlar “Topraklarımızı korumakta kararlıyız” diyerek nöbet başlatmıştı. Projenin Dersimli Aleviler için kutsal öneme sahip ocaklar ve inanç merkezleriyle birlikte tarım alanları ve su kaynaklarını olumsuz etkileyeceğini belirten köylüler, 5 ayı aşkın bir süredir projeye karşı çadır nöbeti tutuyordu.

Halkın talepleri üzerine Vali Şefik Aygöl, Pertek Kaymakamı Yusuf Ziya Yaktı, Hozat Kaymakamı Yasin Gürkan, Hozat Belediye Başkanı Aydın Kaya ve Pertek Belediye Başkanı Recai Vural'ın içinde bulunduğu bir heyet Karabakır köyüne gelerek yurttaşlarla bir araya geldi.

Vali Şefik Aygöl, yaşanan durumla ilgili heyet oluşturduklarını belirterek, “Heyetten daha önce muhtarımız, daha önce ekiplerimiz geldiler, görüştüler. Ben gelmedim ama görüştüm ekiplerle. Hem inanç alanında hem su kaynaklarında hem hayvancılık yapılan bölgede hem de sit alanı olarak bölgeyi inceledik. Yapılacak olan maden konusu bunlara zarar verip vermeyeceği ilgili bir değerlendirme yaptık” dedi.

Aygöl, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) Genel Müdürlüğü ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile görüştüklerini belirterek proje için olumsuz karar vereceklerini, ÇED’e izin vermeyeceklerini söyledi.