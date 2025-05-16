Maden şirketinin açtığı davada köylülere beraat

Haber Merkezi

Evlerine 70 metre uzaklıkta patlatmalı madencilik yapılan Aydın’ın Çine ilçesi Madran Dağı’nda bulunan Topçam köyünden Coşkun ailesine madenci Eysim şirketinin açtığı “iş yeri sınırlarını ihlal” davası dün görüldü.

Çine 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde gerçekleşen karar duruşmasında mahkeme hakimi işyeri dokunulmazlığı suçlamasında ailenin suç açısından bir kastı olmadığını belirterek beraatlarına karar verdi.

Evlerinin dibindeki maden ocağındaki patlatmalarda çatılarına ve bahçelerine kaya parçaları düşen aile adeta yaşam savaşı verirken, şirket hem suçlu hem güçlü deyimini haklı çıkarır şekilde bir de aileyi şikâyet etmişti.