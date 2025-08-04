Maden şirketleri gözünü Mengen'e dikti: 1900 hektarlık ormana kıyacakar

Batı Karadeniz maden kuşatması altında. Yedigöller Milli Parkı yakınında altın madeni arama ruhsatı başvurusunun ardından bu kez Bolu’nun Mengen’de ilçesine bağlı Ağalar ve Küçükkuz köyleri arasında yer alan yaklaşık bin 900 hektarlık ormanlık alanda bulunan IV. Grup maden sahasının bir bölümü için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından “ÇED gerekli değildir” kararı verilmesi tepki çekti.

"Bu proje, Mengen'deki Ağalar köyü ile birlikte dört köyün yaşam alanlarını etkileyecek ve endemik bitki türlerinin bulunduğu bölgenin ekosisteminde geri dönüşü olmayan tahribatlara yol açacaktır" diyen Batı Karadeniz Çevre Gönüllüleri Platformu, 9 Ağustos Cumartesi, saat 15.00’te Ağalar Köyü’nde buluşmaya davet etti.

Platformdan "Vahşi madenciliğe karşı Mengen'de buluşmaya davet ediyoruz" denilerek yapılan açıklamada "Mengen Ağalar Köyü topraklarını vahşi madencilere teslim etmiyor" denildi. Bolu'nun sermayenin saldırısı altında olduğu vurgulanan açıklamada, özetle şu ifadelere yer verildi: "Yakın zamanda Yedigöller yakınında altın arama planları ortaya çıkmıştı. Şimdi ise Bolu Merkez, Mengen ve Gerede ormanları, vahşi madencilerin hedefi oldu. Mengen'de 1900 hektarlık ormanlık alan, maden sahası ilan edildi. Başkar Madencilik şirketi, Mengen'deki 1900 hektarlık ormanlık alanda açık patlatmalı kuvarsit ocağı açmak istiyor. Proje için 'ÇED gerekli değildir' kararı verilmiş olsa da, bu proje doğamızı ve yaşam alanlarımızı geri dönülmez şekilde yok edecek."

Açıklamada, Mengen'i tehdit eden projenin tehlikeleri şöyle sıralandı:

"1900 hektarlık ormanlık alan yok edilecek: Proje sahasının tamamı ormanlık alandan oluşuyor. Bu durum, bitkisel toprakların sıyrılmasına ve binlerce ağacın kesilmesine neden olacak.

Yaşam alanları risk altında: Proje alanı, köy yerleşim yerlerine sadece 1600 metre uzaklıkta. Yılda defalarca yapılacak dinamit patlatmaları, gürültü, taş savrulması ve titreşim gibi ciddi olumsuzluklar yaratacak.

Kuvars tozu solunum yollarını tehdit edecek: Patlatmalar sonucu ortaya çıkacak kuvars tozu, bitkilerde fotosentezi engelleyecek ve yöre halkı için ciddi solunum yolu hastalıklarına yol açacak.

Su kaynakları kirlenecek: Yayla Deresi, Yumucağım Deresi, Ağalar Gölü, Küçükkuz Şelaleleri ve Mengen Çayı gibi önemli su kaynakları, maden sahasına çok yakın. Kirlenme riskleri çok yüksek.

Sınırlı istihdam, büyük yıkım: Sadece 15 kişinin istihdam edileceği bu proje, bölgeye minimum ekonomik katkı sağlarken, doğaya maksimum düzeyde zarar verecek.

"Parça parça başvuru" hilesi: Şirket, başlangıçta 9.9 hektarlık bir alan için "ÇED gerekli değildir" kararı almış olsa da, ruhsat alanı 1900 hektardan fazla. Şirketlerin sıklıkla başvurduğu bu yöntemle, maden sahasının zamanla genişletilme riski bulunuyor.

Bu proje, Mengen'deki Ağalar köyü ile birlikte dört köyün yaşam alanlarını etkileyecek ve endemik bitki türlerinin bulunduğu bölgenin ekosisteminde geri dönüşü olmayan tahribatlara yol açacaktır. Mengen'in doğasına, suyuna ve toprağına sahip çıkmak için herkesi buluşmaya davet ediyoruz."