Maden şirketleri Malatya’yı kuşattı

Haber Merkezi

Özellikle 6 Şubat depremlerinden sonra giderek artan maden projeleri yüzünden madenden geçilemez hale gelen Malatya’da halk, madenlerin yol açtığı hasardan tedirgin. Yeşil Gazete’nin haberine göre, "İliç yolunda ilerliyoruz" diyerek şehirdeki maden baskısının tehlikelerine dikkat çeken Malatya Çevre Platformu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın kayıtlarına göre Malatya’nın en son madencilik envanterini paylaştı.

Malatya’da 66 maden projesine ‘ÇED olumlu’ kararı çıktı. 392 projeye ÇED gerekli değil kararı verilirken 23 proje için ise ÇED gerekli kararı verildi.103 İnceleme-Değerlendirme Komisyonu (İDK) süreci kaydedilirken 123 kere halkın katılımı toplantısı (HKT) gerçekleştirildi.

Daha önce depremden beri madencilik faaliyetlerinin ve ÇED başvurularının yüzde 73 arttığına dikkat çeken Malatya Çevre Platformu, Arguvan, Akçadağ, Doğanşehir, Hekimhan, Yeşilyurt, Darende ilçelerinde altın madeni projelerine karşı endişelerini dile getirmişti. Bakanlık verilerine göre I., II. ve V. grup madenleri için toplam 496 ÇED kararı çıktı. III. ve IV. grup madenler için ise 184 adet ÇED kararı çıktı. Bu kararlardan 6 tanesi maden arama içinken 17 tanesi de maden kırma, eleme ve yıkama için.