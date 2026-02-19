Maden şirketlerine yargıdan kıyak

Ülkenin pek çok noktası maden şirketlerine peşkeş çekilirken, ranta ve doğa katliamına karşı haklarında dava açılan şirketlerinin projeleri hakkında verilen yargı kararları tartışmaları daha da büyütüyor. Su kaynakları, tarım alanları ve doğal yaşamı tehdit ettiği, telafisi mümkün olmayan sonuçlara yol açacağı iddiasıyla yargıya taşınan üç ayrı maden ve taş ocağı projesinin yürütmeyi durdurma talebinin reddedilmesi bu davalardan yalnızca üçü.. Mahkemelerin kararları, şirket faaliyetlerinin sürmesine olanak tanırken, yaşam savunucuları ve bölge halkı ‘‘Doğa ve yaşam alanlarımız tehdit altında. Toprağımıza, suyumuza, geçmişimize ve geleceğimize sahip çıkmaya devam edeceğiz’’ diye konuştu.

Sivas’ın Zara ilçesine bağlı Şenyayla mevkiinde Ordu Demirsan Madencilik A.Ş tarafından planlanan “Yarma yöntemi ile pomza arama” projesine karşı köylüler ve meslek odaları açtı. Davada, Sivas Valiliği’nin 16 Mayıs 2025 tarihli “Çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) gerekli değildir” kararının iptali talep edildi.

ETKİ SİVAS’TAN SAMSUN’A

Davacılar, proje alanının tarım arazileri içinde yer aldığını, en yakın yerleşime yaklaşık 140 metre mesafede bulunduğunu ve bölge halkının geçimini tarım ve hayvancılıkla sağladığına dikkat çekti. Proje sahasının Yeşilırmak’ın kaynaklarına yakınlığına dikkat çekilerek, olası bir kirliliğin Sivas’tan Samsun’a kadar uzanan havzayı etkileyebileceği vurgulayan bölge halkı, geri dönülmez zararlar doğabileceği uyarısında bulunuldu. Davalı idare ve şirket ise projenin yalnızca arama faaliyeti olduğunu, ilgili kurumlardan görüş alındığını ve gerekli önlemlerin taahhüt edildiğini, faaliyetlerin hazine arazisinde yürütüleceğini, patlayıcı kullanılmayacağı ve kültürel varlıklarla çakışma bulunmadığını öne sürdü. Sivas İdare Mahkemesi, yürütmenin durdurulması talebini oybirliğiyle reddetti.

DİPSİZGÖL DE RİSK ALTINDA

Zara’nın Dipsizgöl köyü bölgesinde ise Barit Maden Türk A.Ş. tarafından yapılması planlanan stronsiyum tuzu (selestit) ocağı projesine karşı açılan davada da yürütmeyi durdurma talebi reddedildi. Zara Dipsizgöl Köyü Çevre Koruma Platformu, proje sahasının Dipsizgöl ve çevre köylerin içme-kullanma suyunu besleyen ana havzanın üzerinde yer aldığına dikkat çekerek, yeraltı ve yerüstü su kaynaklarının kuruma, kirlenme tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu kaydetti. Açıklamada, özetle şu ifadelere yer verildi:

‘‘Yüzlerce yıldır süregelen yaylacılık, hayvancılık, arıcılık ve tarımsal üretim yok olacaktır. Binlerce dönümlük verimli mera alanı, arıcılık ve yüzlerce büyükbaş ve küçükbaş hayvanın otlakları ve su yolları doğrudan tahrip edilecektir. ÇED süreci usulsüzlüklerle doludur. ÇED alanı 25 hektar eşiğinin hemen altında tutularak kapsamlı inceleme engellenmiş, AFAD ve MTA tarafından tespit edilen heyelan riski ÇED raporunda yok sayılmış, pasanın asit üretme potansiyeli bilimsel testler yapılmadan ‘tehlikesiz’ olarak nitelendirilmiştir. Tüm bu bilimsel gerçekler ve yasal usulsüzlükler ortadayken, mahkemenin yürütmeyi durdurma talebimizi reddetmesi, kamu yararını değil, şirket çıkarlarını gözeten bir anlayışın ürünüdür. Toprağımıza, suyumuza, geçmişimize ve geleceğimize sahip çıkmaya devam edeceğiz.’’

∗∗∗

YARGI KARARLARI GEÇ KALDI

Pek çok projeye karşı açılan ruhsat iptali, yürütmeyi durdurma ya da ÇED iptali davaları sürerken şirketler faaliyetlerine devam edebiliyor. Yaşam savunucuları bilirkişi keşiflerine girip rapor peşinde koşarken sahadaki tahribat sürüyor. Mahkeme kararları çoğu zaman proje ilerledikten, hatta geri dönülmez tahribat oluştuktan sonra geliyor. O projelerden bazıları:

Erzincan: Çöpler Altın Madeni

Kapasite artışı ve yeni tesisler için “ÇED olumlu” kararı verildi. Bölge halkı ve meslek odaları karara karşı dava açtı. Dava sürerken proje uygulandı, tesisler kuruldu. 2024’te yaşanan liç kayması felaketiyle birlikte süreç yeniden yargıya taşındı. Tesis kurulmuşken ve faaliyet sürerken mahkeme ÇED olumlu kararını iptal etti.

Kazdağları: Kirazlı / Halilağa

Altın ve bakır projeleri için verilen ÇED olumlu kararlarına karşı dava açıldı. Bu sırada binlerce ağaç kesildi, yollar açıldı. Halk aylarca nöbet tuttu, eylem düzenlendi. Mahkeme bazı projelerde ÇED olumlu kararını iptal etti. Halilağa’da verilen işletme izni hukuka aykırı bulundu. Ancak kararlar, fiziki müdahale gerçekleştikten sonra geldi.

Artvin: Cerattepe Bakır Madeni

Cengiz Holding’in Cerattepe projesine ÇED olumlu kararı verildi. Artvin halkı karara karşı çok sayıda dava açtı. Dava devam ederken yol açma çalışmaları başladı, ağaçlar kesildi, iş makineleri bölgeye girdi. Mahkeme davayı reddetti; süreç Danıştay’a taşındı. Hukuki süreç sürerken sahadaki faaliyetler ilerledi.

Rize: İkizdere taşocağı projesi:

İkizdere’de taşocağı projesi için mahkeme kararı gecikince vadi büyük ölçüde tahrip edildi. Karar çıktıktan sonra bile yıkım geri döndürülemez hale geldi. Ulaştırma Bakanlığı’na çalışmaların durdurulması çağrısı yapıldı, ancak geç kalındı.