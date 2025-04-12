Maden şirketlerinin sponsor olduğu Su Zirvesi'ni protesto eden Süheyla Doğan, yaka paça salondan çıkarıldı!

Çanakkale de altın madencilerinin sponsorluğunda yapılan Su Zirvesi'ni protesto eden Kazdağları Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği Başkanı Süheyla Doğan yaka paça salondan dışarı atıldı. Doğan, "Suları yok eden kirleten madenciler Su zirvesine sponsor olamaz" ifadelerini kullandı.

Süheyla Doğan, ülkenin dört bir yanından su kaynaklarını kirleten maden şirketlerinin sponsorluğunda yapılan Çanakkale Su Zirvesi’nde, Çanakkale Valisi’nin de iznini isteyerek kürsüde söz almak istedi. Vali izin vermedi.

Doğan'a "Madene Verecek Suyumuz Yok" yazılı dövizini açmaya çalışırken polis ve özel güvenlik tarafından müdahale edildi. Doğan'ın dövizi elinden zorla alındı ve salondan çıkarıldı.

Maden şirketlerinin sponsor olduğu Su Zirvesi'ni protesto eden Süheyla Doğan, yaka paça salondan çıkarıldı!https://t.co/MY2m265a5W pic.twitter.com/DNFau4ghFu — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) April 12, 2025

"KİRLİ PARALARIYLA SUYU KORUYAMAZSINIZ"

Zirvenin düzenlendiği otel önünde basın açıklaması yapan Doğan, madencilik şirketlerinin doğaya ve su kaynaklarına verdiği zarara dikkat çekerek, "Bu şirketler ekosistemi yok ediyor. Kirli paralarıyla suyu koruyamazsınız" dedi.

Doğan, şunları söyledi: "TÜMAD, Lapseki’de ormanları mahvetti. TÜPRAG, Tahtalı Barajı dibinde maden açtı. OREKS’in faaliyet gösterdiği bölgede işçi ölümleri yaşandı. Bu şirketlerin sponsorluğu zirvenin inandırıcılığını ortadan kaldırıyor."

Öte yandan Kazdağları Ekoloji Platformu ve çeşitli sivil toplum temsilcileri de zirveyi otel önünde protesto etti.