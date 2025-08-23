Maden talanının önü daha da açıldı

Haber Merkezi

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan “Orman Kanunu’nun 16. Maddesinin Uygulanması Hakkında Yönetmelik’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” bugün Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeye göre, ormanlarda maden arama ve işletme izinleri, Bakanlık tarafından ruhsat ve rödövans (devletin veya özel bir şirketin sahip olduğu maden sahasının, başka bir işletmeciye belirli bir süre için kiralanması) süreleri dikkate alınarak uygun görülenlere verilecek.

Yapılan değişiklikle, rezervin bitmediğine dair yazı alınırsa rehabilitasyon şartı aranmayacak. Yani şirketler, “rezerv var” gerekçesiyle ormanlık alanı yıllarca teslim etmeden maden işletmeye devam edebilecek. Yönetmelik değişikliğini değerlendiren Avukat Mehmet Horuş, düzenlemenin Torba Yasa ile ivme kazanan sermaye yanlısı politikaların bir devamı olduğunu belirtti. Horuş, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Sermaye için mümkün olduğunca hız arttırıcı ve kamusal denetimden muaf hukuki düzenlemeler art arda gelmeye devam ediyor. Bugün Resmî Gazete’de yayımlanan değişiklik de Torba Yasa ile iyice belirginleşen politikaların bir devamı. “Maden şirketlerine verilen ruhsatlar diğer izinlerin üzerinde, faaliyetleri için bir ‘garanti belgesine’ dönüştü. Torba Yasa’daki Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) sürecinin bypass edilerek izin aşamalarına başlanmasının somut bir örneği ile karşı karşıyayız. Rehabilitasyon, yeniden izin, ÇED, vs. süreçlerinin adı bile geçmiyor. MAPEG’in vereceği yazı, yeterli kabul ediliyor.”