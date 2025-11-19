Maden uğruna çay ve fındık yok edilecek

Gökay BAŞCAN

Giresun’da Harşit Vadisi’ni kirleten AKP Milletvekili Cantürk Alagöz’ün sahibi olduğu Alagöz Maden Şirketi, şimdi de Görele ve Tirebolu ilçesindeki fındık ve çay bahçelerine gözünü dikti. Harşit’de iki adet kaçak kimyasal atık havuzu inşa eden şirketin bu kez de çevresel etki değerlendirme (ÇED) yönetmeliği 'kapsam dışı' kararı verilerek projesi onaylandı. 13 bin 864 hektar büyüklüğündeki maden ruhsatına sahip şirket iki ayrı poligonda toplam 74 sondaj yapacak. Sondajın yanı sıra yarma yöntemi kullanılarak bitkisel toprak sıyırılacak. Yemyeşil olan araziler adeta birer çöle dönüşecek.

KAÇAK HAVUZ

AKP Iğdır Milletvekili’ne ait Doğankent İlçesine bağlı Çatalağaç Köyü’ndeki “kurşun, çinko ve bakır” madeni, atık depolama ve kırma eleme tesisi her geçen gün genişliyor. Şirket, Madenin kapasite artışı ve yeni bir atık depolama alanı yapmak için ÇED süreci başlattı ancak, karar çıkmadan iki kaçak kimyasal atık havuzu daha yaptı. Maden nedeniyle bölgedeki toprak ve su kaynakları kirlenerek siyah akmaya başladı. Defalarca ceza kesilen şirket, faaliyetlerine devam etti.

ÇED ONAYI VERİLDİ

Giresun’da su kaynaklarını, toprakları ve tarım arazilerine kirleten şirkete Giresun Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ‘ödül’ verdi. Bu kez gözünü Giresun’un Görele ve Tirebolu ilçesinin Karlıbel ile Sekü köylerine gözünü diken şirkete ‘ÇED onayı verildi. Şirketin sondaj ve karot çalışmaları gerçekleştireceği proje alanının tamamı; tarım ve orman arazilerinin yanı sıra bağcılık, çay ve fındık bahçeleri gibi bölgenin özel ürün alanlarından oluşuyor. ÇED yönetmeliği kapsam dışı kararı verilen projeye ilişkin detaylı bir çevre analizi yapılmayacak.