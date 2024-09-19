Maden yaylaları yutacak

Artvin’in Murgul ilçesi Kabarca Vadisi boyunca Çimenli ve Ardıçlı köyü meralarında yapılması planlanan madencilik faaliyetine bölge sakinleri tepki gösterdi. Köy sakinlerinden İbrahim Çevik, "Hayvanlarımızı otlattığımız mezralarımızı madenciler bitirdiler şimdi de gözlerini meralara dikmişler. Biz ailemizin boğazından keserek hayvanlara ot alıyorum. Mera da gidince ben ne yapayım" dedi.

Bölgede madencilik yapacak firma yetkililerinin Artvin Tarım İl Müdürlüğü Mera Komisyonu’yla birlikte bölgede keşif yapması sırasında konuşan Çevik, "Yıllardır bu dağlara geliyorum ve dağlardaki meralarımız buralar ve bu meralarda hayvanlarımızı otlatıyoruz. Madenciler buraya geliyor ve buralarda maden çıkaracağız diye meralarımızı elimizden almaya çalışıyorlar. Daha öncesinde var olan mezralarımız artık yok, köylerde yerlerimiz kalmadı. Sayın Cumhurbaşkanımız diyor ki 'hayvancılık yapın ve dışarıya dövizi göndermeyelim ve para burada kalsın' diyor ama meralar elimizden gidince biz nasıl hayvancılık yapacağız. Mezralarımız gitti madencilere teslim edildi ve buralarda madencilere giderse biz nasıl hayvancılık yapacağız?” diye sordu.

Çimenli Köyü Muhtarı Erkan Yavuz şunları söyledi: "Bu yayla Çimenli ve Ardıçlı köylerine tahsislidir ama sınırları Kabarca Vadisi’ne aittir ama kullanımı Ardıçlı ve Çimenli’ye aittir. Buranın ruhsatını alan firma yetkilisi burada maden ocağı açacağını iddia ediyor aynı zamanda buralarda hayvanların otlayamayacağını da iddia ediyor ve hayvanların burada yaşayamayacağını da iddia ediyor. Bizim hayvanlarımızın tümü burada ve burada otlatıyoruz. Burasını özellikle sonbahar ayında çok kullanıyoruz ve burası olmazsa bizim yaylamızın hiçbir anlamı olmaz.”