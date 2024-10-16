Madenci açlık grevinde: Fıtrat yok direniş var!

Emek Servisi

AKP Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu’na ait Fernas Madencilik’te çalışırken Bağımsız Maden İşçileri Sendikası’na (Bağımsız Maden-İş) üye olmalarının ardından işten çıkarılan Manisa Somalı madencilerin verdiği mücadele devam ediyor. İşçiler, Soma’da başladıkları direnişi Ankara’ya taşırken, hakları için açlık grevine başladı.

Maden işçileri dün açlık grevlerinin 2’nci gününe, nöbet tuttukları Kurtuluş Parkı’nda devam etti. Madenciler, "Haklarımızı alana kadar yemiyoruz, hareket etmiyoruz" dedi, yalınayak yere uzanarak baretleri ile ses çıkarttı. Baretlerini yere vuran işçiler, "Yılmadan, yorulmadan mücadeleye devam. ‘Fıtrat’ diyeceklerine ‘Direnerek öldü’ desinler" ifadelerini kullandı.

Eğitim-İş Sendikası, Enerji-Sen ve Anadolu Halk Ozanları Derneği üyeleri de Kurtuluş Parkı’nda süren direnişi ziyaret etti. Burada konuşan Bağımsız Maden-İş Genel Başkanı Gökay Çakır, “Ya biz burada 40 kişi öleceğiz, ya da hakkımızı alacağız” dedi. İşçiler, “ Açlık grevimizin 2’nci günündeyiz, beton üstünde yalınayak yatıyoruz. Söylenilecek her şeyi söyledik, derdimizi herkese anlattık. Haklılığımızı bilmeyen yok! Artık konuşmuyoruz, çözüm bekliyoruz” diyerek talepleri karşılanana kadar yeni bir konuşma yapmama kararı aldı.