Madenci aileleri adliyede

Emek Servisi

Bağımsız Maden İşçileri Sendikası’na (Bağımsız Maden-İş) üye Somalı madencilerin AKP’li Ferhat Nasıroğlu’nun Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Fernas Holding’e karşı sendikal hakları için verdiği mücadele sürüyor.

30 Ağustos’ta maden önünde eylem yaparken jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan ikisi madenci, ikisi sendika yöneticisi ve biri madenci eşi olmak üzere toplam 5 kişi dün öğle saatlerinde gözaltında tutulmaya devam edildi. Madenci yakınları, Bağımsız Maden-İş ile birlikte adliye önüne gitti. Soma Adalet Sarayı önünde toplanan madenci yakınları “Patronlar mecliste, işçiler hapiste” sloganları attı. Madenciler ve sendika yöneticileri dün akşamüzeri serbest bırakıldı.