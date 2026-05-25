Madenci bayrama cebi boş giriyor

Bağımsız Maden-İş, Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde faaliyet gösteren eski AKP Tekirdağ İl Başkan Yardımcısı Bekir Kiremitçi’nin yetkisinde olan Özşen Madencilik işçileri, yaklaşık bir yıla yakın mesailerini, şubat ayından bu yana ücretlerini alamamaları üzerine direniş başlattı. Maden işçileri, gasp edilen geriye dönük tüm haklarını almaları, madende uygulanan mobbinglerin son bulması, iş güvenliği önlemlerinim arttırılması ve işten atılan 21 madencinin işe geri iadesi talebiyle direnişlerinin 6’ıncı günü olan bugün saat 10.00’da Kavacık köyünden Uzunköprü Atatürk Meydanı’na yarın ise aynı saate Keşan Paşayiğit köyünden Cumhuriyet Meydanı’na yürüyüş gerçekleştireceklerini duyurarak destek çağrısı yaptı.

Bağımsız Maden-İş Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu, işletmenin Kasım ayında konkordato ilan ettiğini, 300 çalışanın bir yıldır mesailerini, Şubat ayından bu yana ücretlerini alamamaları üzerine direniş başlatıldığını ifade etti. Aksu, 300 işçinin hem şeker bayramını hem de kurban bayramını cepleri boş geçireceklerini söyledi.

KÖMÜRÜ ÜRETİP HAKKIMIZI ALAMADIK

“Dosyada görevlendirilen üç konkordato komiserleri Kasım ayından beridir işçilere herhangi bir bilgilendirme, yazılı veya sözlü bir toplantı ya da tek tek işçilerin görüşünü alan, bu süreci denetleyen bir tavır sergilememişler. Bugüne kadar normalde bu tarz prosedürel olarak işçilerin haklarını güvenceye alacak olan kurum şu an konkordato komiserliği. Onlar da yapmamışlar. İşveren de her hafta söz vermiş ‘ödeyeceğim’ diye, aylardır ödenmiyor” diye süreci aktaran Aksu, direnişe öncülük eden 21 işçinin de bu süreçte işten atıldığını dile getirdi.

Hakların ödenmesi talebi doğrultusunda bankaların açık olmasından dolayı bugün ve yarın yürüyüşleri gerçekleştireceklerini aktaran Aksu, konuşmasına şu şekilde devam etti: “İşveren 12 Haziran öncesinde ödeme yapamayacağını, parası olmadığını söylüyor. İşçilere ‘çalışırsanız, kömür üretirseniz paranızı ödeyebiliriz’ diyorlar. İşçiler de diyor ki: ‘Biz 80 gün çalıştık, kömür ürettik yine de paramızı alamadık.’ Yine inanmıyoruz kömür üretirsek kazanacağımıza. Bu nedenle de işverenin sözlerini kabul etmeyip direnişte ısrarcı oldu işçi arkadaşlar."

MADENCİ AYLARDIR KİRA ÖDEYEMİYOR

Özşen Madencilikte 5 yıldır çalışan Ferdi Yalılı, kömür madeninde çalışan yaklaşık 300 işçinin yüzde 95’in kirada oturduğunu ancak aylardır kiralarını ödeyemediklerini belirtti. Babasının kanser hastası olduğunu, hastane masraflarını karşılayamadığını söyleyen Yalılı, “300 işçi bir bayrama karnı aç girdi, şimdi bu bayrama da ceplerimiz boş, karnımız aç gireceğiz. Kimse kirasını ödeyemiyor, çocuğunun cebine harçlık koyamıyor” dedi. Direniş esnasında bir iş arkadaşının çocuğuna verilen harçlığı babası maaş alamıyor diye harcayamadığını aktaran Yalılı, kiracı olan işçilerin ev sahiplerinin bazılarının işçilere evlerini boşaltması gerektiğini, ücret durumunun kendilerini ilgilendirmediğini söylerken bazılarının da “maaş alamadınız bu aylık vermeseniz de olur” dediğini aktardı.

GURBETÇİ İŞÇİLERİN HAKLARI GASP EDİLDİ

Özşen Madencilikte çalışan 300 işçinin yaklaşık yüzde 90’ının gurbetçi olarak Batman’dan Nevşehir, Erzurum Niğde’den para kazanmak için Edirne’ye göç ettiğini ancak para kazanmak yerine emeklerinin gasp edildiğini ifade eden Yalılı, ilk defa bir direnişe katıldığını, ceplerinde para olmasa da işçiler ve aileleriyle büyük bir dayanışma içerisinde olduklarını söyledi.

“İlk defa bu şekilde bir işçi topluluğunun birlikte hareket ettiğini gördüm. Aile gibi çoluğu, çocuğu, babası... İlk defa böyle bir şey oldu. Biz daha önce de yapmaya çalıştık ama dağıldık. Bu sefer hiç kimse dağılmıyor, kararlı herkes. Birletildiğimiz bizi güçlü kılıyor. Biri düşerse diğeri kaldırmaya çalışıyor” diyen Yalılı, konuşmasını çağrı yaparak sonlandırdı: “Biz bugün alın terimizle kazandığımız haklarımız için yürüyeceği. Tek isteğim yetkili kişilerin destek vermesi, arkamızda durmaları. Hakkımızdan başka bir şey istemiyoruz ve tüm kamuoyunu direnişimize desteğe bekliyoruz. Direne direne kazanacağız.”