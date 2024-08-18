Madenci belediye fındığı yok ediyor

Gökay Başcan

Ordu Fatsa’da binlerce hektar büyüklüğünde maden ruhsatına sahip Büyükşehir Belediyesi, maden projeleriyle fındık bahçelerini, ormanlık alanları ve yerleşim yerlerini tehdit ediyor.

Ordu’da başta deniz dolgusu olmak üzere birçok talan projesine imza atan Büyükşehir Belediyesi şimdi de fındık ağaçlarının, ormanlık alanların ve yerleşim yerlerinin bulunduğu bölgede feldspat madeni ocağı açacak.

“Çevresel etki değerlendirme (ÇED) gerekli değildir” verilen Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki Orbel Madencilik’e projenin yapılacağı Fatsa ilçe sınırlarının yüzde 11’i büyüklüğünde bir alanın şirkete ruhsatlandırıldığı ortaya çıktı. Sadece tek bir ruhsatı 6316,33 hektar yani 8 bin 846 futbol sahası büyüklüğünde olan şirket, 2 yıl önce de Fatsa’da bentonit maden ocağı açmıştı. 2 yıl önce açtığı maden ocağının ruhsat büyüklüğü ise 1404,23 hektar büyüklüğünde. Ünye’de ise yine farklı bentonit maden ocağı projesi karar aşamasında.

YILDA 500 BİN TON ÜRETİM

Bölgede yaşam savunucularının sık sık karşıya geldiği Ordu Büyükşehir Belediyesi, şimdi de fındık bahçelerine ve ormanlık alanlara göz dikti. Ordu’nun Fatsa ilçesi Düğünlük,

İslamdağ ve Kösebucağı-Fatih mahallerinde 17,4965 hektar büyüklüğündeki 3 farklı ÇED alanında bentonit ocağı açmak 15 Mart’ta başvuru yaptı. Fındık üretimiyle öne çıkan Ordu Fatsa’da, Ordu-Trabzon-Rize-Giresun-Gümüşhane-Artvin Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı’na göre madenin kurulmak istendiği alan ‘bölgeye özel ürün alanı.’ Fındık bahçelerinin bulunduğu bölgede ayrıca ormanlık alanlar ve yerleşim yerleri de mevcut.

SU KAYNAKLARI MEVCUT

20 yıl boyunca faaliyet yürütecek ve yılda 500 bin ton üretim yapılacak madenin yerleşim yerlerine uzaklığı 20 ile 355 metre arasında değişiyor. Yeraltı ve yer üstü su kaynaklarının da zengin olduğu bölgede 2’si mevsimsel olarak kuru olmak üzere 3 farklı dere bulunuyor.

Bölgedeki fındıkçılığı, ormanlık alanları ve yerleşim yerlerini tehdit eden madende saatte kilogramlarca toz meydana gelecek.

Belediye iştiraki şirketin farklı bir bentonit maden projesi ise Ünye’de bulunuyor. 10 Temmuz’da başvuru yapan şirket, Ordu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nün kararını bekliyor. Yine Ünye sınırları içerisinde 5691,92 hektar büyüklüğünde maden ruhsatına sahip şirket, projeyi orman ve şahıs arazileri üzerinde gerçekleştirmek istiyor.

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MADENLERE RUHSATLI KENT: ORDU

TEMA Vakfı’nın 2021’de açıkladığı Ordu ili madencilik raporu, bölgenin nasıl bir saldırı altığında olduğu ortaya koydu. Rapora göre, zengin canlı tür çeşitliliği, su varlığı, doğası, tarım alanlarıyla öne çıkan ve Türkiye fındık ihracatının merkezi olan Ordu ilinin %74’ü madenlere ruhsatlı. Ordu ili özelindeki IV. Grup madenlere ilişkin hazırlanan çalışmanın ilk bulguları, bölgenin 435 maden ruhsatına bölündüğünü ortaya koydu.