Madenci bordrosu ellerde döviz oldu

Hükümetten üçüncü zam teklifini bekleyen kamu işçilerinin eylemleri devam ediyor. Dün ülke genelinde AKP İl binalarının önünde gerçekleştirilen eylemler Zonguldak’ta Genel Maden İşçileri Sendikası’nın (GMİS) çağrısıyla gerçekleştirildi. AKP İl binasının önünde bulunan Madenci Anıtı’na tabut bırakan maden işçileri, “Şimşek şaşırma sabrımızı taşırma” sloganları ile yürüdü. Ortak açıklamayı okuyan GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, “Sadaka değil, hakkımızı, ikram değil, emeğimizin karşılığını istiyoruz! Sefalet değil, onurlu yaşam istiyoruz! Ve unutulmasın: İşçiyiz, emekçiyiz, haklıyız, kazanacağız! Direne direne kazanacağız!” dedi.

Eyleme mesai çıkışı gelen yeraltı ve yerüstü maden işçileri maaş bordrolarını döviz olarak ellerinde taşıdı. Yerüstü işçisi olarak çalışan 19 yaşında yaşındaki Yunus Emre, “Yedi aydır çalışıyorum. Destek bekliyoruz artık, zam bekliyoruz. Gelecek kaygısı yaşıyoruz. Yarın evleneceğiz. Nasıl ev, araba alalım? Enflasyon ortada zam verseler bile aynı maaşı almışız gibi oluyor. Geçinebilecek bir ücret istiyoruz” diyor.

2009’dan bu yana yeraltı işçisi olarak Vural Saraç da aylardır oyalandıklarını belirtti: “En az yüzde 20 beklentisi vardı. Ama yapılan teklif resmen dalga geçmek oldu. Tahmini enflasyon rakamı üzerinden çalışanlara zam vereceklerini söylediler. Ama tahminler sürekli sapmasına rağmen bir düzenleme yapmadılar. Bizler üreten işçileriz, üretimden gelen gücümüzü daha kullanmadık. Üç ekmek alırken bugün iki ekmek alıyorum. İşçi kardeşler gelin birleşelim. Ancak birleşirsek kazanırız. Köle ücretini kabul etmeyin. Üreten işçi emeğinin karşılığını alsın”

9 yıldır yeraltı maden işçisi olarak çalışan Sarper Karakaya, yer altındaki koşulların hem psikolojik hem de fiziksel olarak zorladığını söylüyor. Karakaya, “İşçiye yüzde 16 zam dayatmadır. Bu yüzden meydanlardayız. En az yüzde 50-60 zam talebimiz var. İşçiler ne kadar birleşirse o kadar güçlüdür. Bu eylemler artarak devam edecek” diye konuştu.