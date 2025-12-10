Madenci emeği için yürüyecek

Melisa AY

Uzun yıllardır demir madenciliği yapılan Sivas’ın Divriği ilçesinde maden sahalarının kapanmasına karşı işçiler, yurttaşlarla beraber yürüyecek. Bugün saat 10.30'da Cumhuriyet Meydanı'nda işçilerin gerçekleştireceği Divriği Madenci Yürüyüşü'ne DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu'nun yanı sıra, demokratik kitle örgütleri ile sol sosyalist partiler ve çok sayıda yurttaş katılacak.

Divriği’de Erdemir’e bağlı taşeron Çiftay Madencilik, üst işverenin madende faaliyeti durdurma kararı ile işçilere yıl başına kadar süre verdi. Yüzlerce işçinin işsiz bırakılacağı çıkarmalara ilişkin yürüyüşte talepler haykırılacak.

EVİNİ TOPLAYAN GİDECEK

İşten çıkarılan maden işçilerinden biri olan Yücel Yalıncak, süreci "İki ay önce aldığımız telefonla 18 kişi işsiz kaldık. Ben o zaman Dev Maden Sen işyeri temsilcisi olarak görev alıyordum. Bunu yapmadan önce de şirket belediyeye, 'Çok fazla rapor kullanan işçi var' diyerek hazırlık yapmış. Biz de Başkan'a 'Bunlar Divriğilileri harcıyor' dedik. İşten çıkartılanların yarısı öncü işçilerdi. Zam pazarlığı yapan, gerekirse iş yavaşlatarak hak talep eden işçiler... Biz burada bir komisyon oluşmasını sağlayınca şirket durdu. OYAK karar almış, Çiftay da yeraltı operasyonunu kapatacakmış. Bize böyle dendi. Bu arada diğer işçilere de tebligat yollanarak 4 Aralık'ta çıkartmaların başlayacağı söylendi. Biz Madenci Yürüyüşü organize edince şirket tarihi 10 gün öteledi. Burada amaçları da katılımı zayıflatmak" diyerek anlattı.

Yalıncak, yüzlerce kişinin işsiz bırakılacağına dikkati çekerek "700-750 işçi işsiz kalacak, bu bizim için memleket meselesi. Ailesiyle birlikte 3 bin kişi aç kalacak. Divriği'de maden mecburi geçim kaynağı, bunun dışında bir tek hayvancılık yapılabiliyor ama bu da kolay girişilebilecek bir iş değil. Burada maden kapanacaksa zaten devletin, kimsenin aç kalmaması için politikalar yapması lazım. Yoksa evini toplayan Divriği'yi terk edecek" diye konuştu.

Madenci Yürüyüşü'ne çağrı yapan Yalıncak taleplerini şöyle sıraladı: "Bizim taleplerimiz çok net. İlk olarak bir açıklama istiyoruz, madende neler oluyor, süreç ne, devir ya da satış söz konusu mu, haklarımız ne olacak bilmek istiyoruz. Daha sonra işten çıkartılan işçilerin geri alınmasını ve tüm çıkartmaların durdurulmasını istiyoruz. Olası bir satış ya da devir durumunda da işçilerin hak kaybının önüne geçilmeli. Belli ki maden kapanmayacak, ya devredilecek ya taşeron değişecek. Akıllarında da önce işten çıkartıp sonra düşük ücretle, yılbaşı zammını da atlayarak geri almak olabilir. Divriği, madencine ve memleketine sahip çıkmalı. Hep beraber taleplerimizi haykırmalıyız."