Madenci hakkını almadan durmayacak

EMEK SERVİSİ

Eskişehir’den Ankara’ya yürüyen ve 9 günlük eylemlerinin ardından alacaklarının ödeneceği sözünü alan Doruk Madencilik işçilerinin sendikası Bağımsız Maden İş, yeniden eyleme başlayacaklarını duyurdu.

Sendika, patronun verilen sözleri tutmadığını bildirdi. İşçiler, üç ayrı bakanlığın garantörlüğü ve alacaklarının ödeneceği sözü üzerine Ankara’daki eylemi sonlandırmışlardı.

Bağımsız Maden İş Sendikası, Ankara’daki eylemin tüm taleplerin kabul edilmesi ve 15 Mayıs’a kadar tüm hak ediş ile alacakların ödeneceği taahhüdü üzerine son bulduğunu anımsattı. Sendikadan yapılan açıklamada, bu süreçte işçilerin ödenmeyen üç ila yedi aylık ücretlerinin ödendiğini, TİS farklarının yatırıldığını ve yalnızca bir kısım işçinin kesinleşmiş tazminat alacaklarının karşılandığını bildirdi.

ŞİRKET SÜRECİ SUİİSTİMAL ETTİ

Yıldızlar SSS Holding’in son tarih olarak verilen 15 Mayıs günü verdiği sözü yerine getirmediğine işaret edilen açıklamada, “15 Mayıs tarihine kadar Holding CEO’su ile gün aşırı kurulan diyaloglarda herhangi bir sorun olmadığı görülmesine rağmen, holding bünyesinde somut bir adım atılmamış; verilen sözler yerine getirilmemiş, sürekli yeni gün ve tarihler verilmiş ancak bu tarihlerde de herhangi bir ödeme yapılmamıştır. En son görüşmede tüm ödemelerin bayram sonuna sarkıtıldığı tarafımıza iletilmiştir. Üstelik bu süreçte alacağı kesinleşmiş, ayrıca bir hesap yapılmasına gerek olmayan ödemeler bile tamamlanmadan şirketin sarı sendikaya 10 milyon TL ödemesi; sürecin suiistimal edildiğini açığa çıkaran bir diğer nokta olmuştur. Bu 10 milyon TL’lik ödeme, yıllardır sarı sendikanın işçileri baskı ve denetim altına alarak haklarına çökülmesine aracılık etmesinin ödülüdür. Sarı sendikaya verilen sus payı ‘borcunun’ işçinin çoktan hak kazandığı alacaklardan önce ödenmiş olmasının hiçbir izahatı yoktur” denildi.

DİRENİŞ GÜÇLÜ BAŞLAYACAK

“Bu saatten sonra ne herhangi bir sözü ne de herhangi bir garantörlüğü kabul etmeyeceğimizin altını kalın harflerle çiziyoruz” denilen açıklamada, şöyle denildi: “Halen ödenmemiş bulunan tazminatlar, ücretsiz izin günlerine ilişkin ücretler ve bu günlere ait primler ile eksik kalan tüm alacaklar eksiksiz biçimde ödeninceye kadar hem garantör kurumların önü hem de holding merkezinin önü direniş alanıdır. Bayram sonrası, 1 Haziran tarihinde başta Doruk Maden işçileri ve mağdur edilen aileler olmak üzere Ankara’da çok güçlü bir direnişi ortaya koyacağımızı ilan ediyoruz.”

EMEKÇİLERİN MAĞDURİYETİ DERHAL GİDERİLMEK ZORUNDA

Edirne Uzunköprü’de de Kiremitçiler Group’a bağlı Özşen Madencilik işçileri, konkordato kararıyla mağdur edildikleri gerekçesiyle Bağımsız Maden İş ile eyleme geçti. İşçilerin maaş, mesai ve tazminat hakkı için başlattığı direniş sürerken sendika, işverenle yapılan görüşmelerin sonuçsuz kaldığını duyurdu. Sendikadan yapılan açıklamada, “3 vardiyada çalışanların tamamı ile mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor. 25 Mayıs Pazartesi günü saat 10.00’da Kavacık’tan Uzunköprü Atatürk Meydanı’na yürüyeceğiz. Bu yürüyüşe Uzunköprü halkını ve esnafını, emekten yana olan tüm halkımızı çağırıyoruz. Bayram öncesi maden işçilerine yaşatılan bu haksızlığın çözülmesi zorunludur” denildi.