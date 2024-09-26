Madenci Soma’dan Ankara’ya yürüyor

Emek Servisi

AKP Batman Milletvekili Ferhat Nasırlıoğlu’na bağlı Fernas Madencilik’te çalışan işçilerin sendikalı oldukları gerekçesi ile işten çıkartılmasının ardından başlayan direniş birinci ayında devam ediyor. 45 işçinin işten atılması ile başlayan ve 30 günü geride bırakan direnişte Bağımsız Maden İşçileri Sendikası’nda (Bağımsız Maden-İş) örgütlü işçiler dün maden ocağının bulunduğu Manisa Soma’dan Ankara’ya yürüyüş başlattı.

Alınmayan iş güvenliği önlemleri ve düşük ücretlere karşı mücadele başlatan ve sendikaya üye oldukları için işten atılan işçilerin yürüyüşte ilk durakları, Soma Maden Katliamı’nda yaşamını yitiren 301 işçinin mezarı oldu.

Bağımsız Maden-İş Genel Başkanı Gökay Çakır, yaptığı açıklamada, "Bugün eylemimizin 30'ncu günü. Eylemimizi bugün itibarıyla Ankara'ya taşımaya karar verdik arkadaşlarla hep beraber. Bizim yürüyüşümüz bu Soma'daki 45 arkadaşımız değil. Soma'daki değil Türkiye'deki işçi sınıfının yürüyüşüdür. Biz buna direne direne kazanacağız. Bu şirkette çalışan 450 işçinin hakları için mücadeleye başladık. Bu mücadeleyi de kazanana kadar devam edeceğiz. Kazanmadan geri dönmeyeceğiz. Bu işçi sınıfının yürüyüşüdür" dedi.

Yürüyüşe CHP Manisa Milletvekilleri Bekir Başevirgen ve Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ile Soma Belediye Başkanı Sercan Okur da katılarak destek verdi.

İŞÇİYİ AİLESİYLE TEHDİT ETTİ

Direnen işçilerden Özay Karakuş, daha önce de katliamın yaşandığı ocakta çalıştığını anlatarak Fernas’ta maruz bırakıldığı mobbinge dikkat çekti. Karakuş, “Başımıza bir tane inşaat mühendisi koymuşlar. Madencilik kavramı hakkında hiçbir şey bilmiyor. Madencilerle nasıl konuşabileceğini, nasıl davranabileceği bilmediği için her gün küfür ve hakaret. Bunlardan bıktık, usandık artık. Yaklaşık bir hafta önce röportaj verdiğimi için benimde de çıkışımı verdiler. Ben de arkadaşlarımın yanında bulunmak için çıktım, bu direnişe katıldım. Maalesef siyasi partiler, 600 tane milletvekili bizi bir meze tabağı kadar görmüyorlar” ifadelerini kullandı.

AKP’li patron Nasırlıoğlu’na seslenen Karakuş, “Beni dış göreve gönderdiniz. Bana parasını ödemediniz. Bana yemek parasını vermediniz. Vekilsiniz, patronsunuz madem bunun hesabını neden sormuyorsunuz? Bunları istediğim için de mi beni işten attınız? Beni ondan mı tehdit ettiniz? Sizin güvenlik amiriniz 'seninle görüşeceğiz' diye beni tehdit etti. Beni ailemle tehdit etti” dedi.

Bağımsız Maden-İş Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu, işçilerin sendikalı olma haklarının ihlal edildiğini vurgulayarak “Şirket yöneticisi diyor ki ‘Evet biz buraya sendika sokmayacağız. Sizi bu yüzden atıyoruz.’ Ferhat Bey tüm işletmelerinde ucuz iş gücü, kuralsız çalışmayla korkunç servet biriktiren bir arkadaşımız. Siyasi gücüne güvenerek siyasi gücünü kullanarak bizleri korkutmaya, yıldırmaya çalıştılar” diye konuştu.

İşçilerin taleplerini sıralayan Aksu, “Fernas işçileri diyorlar ki Soma ortalamasındaki ücretler bize verilsin. Biz boğazımıza kadar suyun altında çalışıyoruz. İşçi sağlığı, iş güvenliği önlemleri, Enerji Bakanlığı tarafından alınsın. Bize devlet garanti versin, çalışabilirsin diye. Biz 301 gibi olmak istemiyoruz. Ölmek istemiyoruz” diye konuştu.