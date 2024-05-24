Madenci yer altında direniyor

Emek Servisi

Çorum Dodurga'da bulunan Alpagut Linyit Kömür işletmesinde patronun 6 aylık ücretsiz izine çıkarmasına karşı eylem başlatan işçiler, direnişlerini maden ocağında sürdürme kararı aldı. Yerin 140 metre altında eylem yapan işçilere, maden sahasına gelen aileleri de destek verdi.

ODAŞ şirketi bünyesindeki Yel Enerji isimli şirketin çalıştırdığı yeraltı kömür madeninde çalışırken ücretsiz izne gönderilmek istenen işçiler 14 gündür eylemde. Devrimci Maden İşçileri Sendikası (Dev Maden Sen) üyesi olduktan sonra 84'ü sendikalı 88 işçi ücretsiz izne çıkarıldı. Buna karşı eyleme geçen işçiler eylemlerini maden ocağında sürdürme kararı aldı. Eylem kapsamında işçilerin çoğunluğu, yerin yaklaşık 140 metre altındaki maden ocağında beklemeye başladı.

Alpagut Linyit Kömür İşletmeleri Maden Ocağı’na girmeden önce toplanan işçiler, "Sendikalı olduğumuz için bizi yıldırmaya çalışıyorlar. Yılmıyoruz. Bu ocak bizim ekmeğimiz, aşımız, evimiz yuvamızı sonuna kadar da direnip hakkımızı alacağız" ifadesini kullandı. Devrimci Maden Sendikası Temsilcisi ise "Siz ekmeğinize aşınıza sahip çıkıyorsunuz. Sizler ocağınız kapanmasın, ekmek kapınız kapanmasın diye uğraşıyorsunuz. Patronun onca yaptığı oyuna rağmen sizler kendi ekmeğiniz için uğraşıyorsunuz. Dev Maden-Sen sonuna kadar arkanızda helal olsun size arkadaşlar" diye konuştu.

İşçilerden Hakkı Kılıç ise şunları söyledi: "İşveren bizi 6 ay süreyle izne çıkarma ve ocağı kapatma niyetinde. Biz de bugün 14 gündür burada arkadaşlarla direniyoruz. Sesimizi çok duyan yok. Biz burada azız ama Türkiye çok. Sesimizin duyulması için herkese sesleniyoruz. Bizi duyun artık. İşveren türlü hilelerle uğraşıyor bizimle. Sizi işte ahlaksızlıktan işten atarım bundan işten atarım ama biz yılmıyoruz. Sonuna kadar buradayız. Ekmeğimiz için aşımız için her şeyimiz için sendikayla birlikte buradayız."

AİLELERDEN DESTEK

Sorunları çözülene kadar madenden çıkmayacaklarını söyleyen işçilere, maden sahasına gelen aileleri de destek verdi. Eylem sonrası dün sabah işçilere destek olmak için maden sahasına Dev Maden Sen Genel Başkanı Tayfun Görgün ve Başkan Yardımcısı Ahmet Remzi Atasoy da geldi. Çalışma Bakanlığı'ndan müfettişler de denetim için maden sahasına geldi. İşçiler ile görüşen müfettişler, sorunlarını dinledi. Şirket yetkilileri ile de görüşecek olan müfettişler duruma dair rapor hazırlayacak.