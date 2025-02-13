Madenci yürüyüşü 3. gününde: Biz emeğimizi ve yurdu savunuyoruz

Bilge Su YILDIRIM

Ankara’nın Nallıhan ilçesindeki Çayırhan Termik Santralı ve Maden Ocağı’nın özelleştirilmesine karşı Beypazarı’ndan Ankara’ya yürüyüş başlatan madenciler, dün Sincan’ın Yenikent semtine ulaştı. Dün yürüyüşlerinin 3’üncü gününü geride bırakan madenciler, bugün Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na ulaşacak.

Baretlerini takarak yürüyen madenciler, “Çayırhan Maden Sahaları ve Termik Santralı özelleştirilmesine hayır” yazılı pankart taşıdı. Yürüyüşte pankartın yanı sıra “Varlık satışına hayır”, “Özelleştirmeye dur de” ve “Madenlerimize sahip çıkalım” dövizleri de taşındı. Madenciler, “Ankara, Ankara duy sesimizi, bu gelen işçinin ayak sesleri”, “Direne direne kazanacağız” ve “Yaşasın örgütlü mücadelemiz” sloganları atarak yürüyüşlerini sürdürdü.

KÂR NEDEN YABANCI SERMAYAYE GİTSİN?

Yürüyüşe katılan madencilerden Volkan Katırcı, BirGün’e konuştu. Çayırhan’ın özelleştirmesine yalnızca kendi işleri için değil, aynı zamanda ülkenin yeraltı kaynakları zenginliğini savunmak için karşı çıktıklarını belirten Katırcı, şunları söyledi: “Çayırhan kâr eden bir işletme. Burası bizim toprağımız, yurdumuz. Şimdi özelleştirilse anında yabancı bir sermaye havada kapacak. Buradan elde edilecek gelir neden devlete değil de patronun birine gitsin? Biz buna karşı çıkıyoruz. Üstelik geçen gün şartnamede iki maddede değişikliğe gittiler. Birinde burada 2 bin 50 işçi çalışabilecek yazıyor. Bunun güvence olduğunu söylüyorlar. Ne sosyal haklara ilişkin bir çift var ne de sendikal haklara dair. Bir de lojmanda kalma süremizi uzatmışlar, neymiş bizi işten çıkardıktan sonra biz lojmanlarda 1 yıl daha kalabilecekmişiz! Burası içinde parkından marketinden camisine her şeyin bulunduğu 700-800 lojmanın olduğu bir yer. Biz ne buraya dokunulsun istiyoruz ne de işimizden olalım istiyoruz. İşte bunun için üç gündür yürüyoruz, yarın (bugün) Özelleştirme İdaresi Başkanlığı önünde basın açıklaması gerçekleştireceğiz.”

Yürüyüş sürecini de aktaran Katırcı, şöyle devam etti: “Kararlıyız, soğukmuş, kar kışmış dinlemeden yürüyoruz. Yolda satış yapanlar bize selam veriyor, sattıklarından ikram ediyor. Yoldan geçen kamyonlar, TIR’lar korna çalarak bize selam veriyor. Halktan da aldığımız destekle, alın terimize sahip çıkmak için kararlılıkla yürüyoruz. Kazanan biz olacağız.”

DİRENİŞ KASIMDAN BERİ SÜRÜYOR

Çayırhan Termik Santralı maden sahalarının özelleştirme kararına karşı yaklaşık 500 maden işçisi, 20 Kasım’da kendilerini madene kapatmıştı. Yeraltındaki madencilerin direnişi daha sonra tüm ocaklara yayılmış, madenciler hem yerin altında hem de üstünde mücadele etmeye başlamıştı. 9 günlük direnişin ardından 28 Kasım’da Hazine ve Maliye Bakanlığı’na yürüyüş başlamış, yürüyüş devam ederken Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, ihalenin üç ay ertelendiğini duyurmuştu. İşçiler, esas taleplerinin ihalenin ertelenmesi değil, özelleştirmenin iptal edilmesi olduğunu vurgulamıştı.