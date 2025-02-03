Madenciler 3 gün süreyle iş bıraktı

Haber Merkezi

Kayseri Develi’de bulunan Öksüt Madencilik’e ait altın madeninde Çiftay Madencilik’e bağlı olarak çalışan taşeron işçiler, taban ücretlerinin artırılması talebiyle 3 gün iş bıraktı. 28 Ocak’ta iş bırakmaya başlayan işçiler, yabancı sermayeli firmanın temsilcisinin kendilerini işten çıkarmakla tehdit ettiğini ifade etti.

Patron vekili ile görüştüklerini belirten işçiler şunları söyledi: “Aramızda bizim üniformalarımızı giymiş yabancılar vardı. Polis olduklarını düşündük. Zaten patron temsilcisi bakanlığı aramış. Eylemlerin devam etmesi halinde 1 ay hatta duruma göre 1 yıl üretimi durduracağını söyledi.”