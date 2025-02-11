Madenciler adım adım Ankara’ya

Emek Servisi

Ankara’nın Nallıhan ilçesinde bulunan Çayırhan Termik Santralı ve maden sahalarının özelleştirilmesine karşı 20 Kasım 2024’te yeraltında direniş başlatan madenciler, dün Beypazarı'ndan Ankara’daki Özelleştirme İdaresi önüne yürüyüş başlattı. Yürüyüş dün 09.00’da başladı. Yürüyüş başlamadan önce kısa bir açıklama yapan Türkiye Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Nurettin Akçul, şunları kaydetti:

“Aylardır çırpınıyoruz, Türkiye sesimizi duydu ama Bakanlık duymadı. Kasımda başladığımız yürüyüşümüze, Aralıkta yapılacak özelleştirmenin Marta ertelenmesiyle tüm iyi niyetimizle ara verdik. Bu özelleştirme adı altındaki varlık satışı iptal edilene kadar mücadelemize devam edeceğiz. Bu sürede Bakanlık bizle gerekli müzakereleri yapacak ve bu karardan vazgeçecektir, dedik. Çünkü ‘Bizim devletimiz işçisini korur, emekçiyi gözetir, haklıdan mağdur yaratmaz’ inancıyla doluyduk. Ama maalesef aylardır işçinin kapısını çalan yok. Burası bizim işimiz, alın terimiz, geleceğimiz, ekmek teknemiz. Bugün vazgeçersek, yarın çocuklarımız hesap sorar. Biz artık erteleme ve oyalama değil, bu karardan tamamen vazgeçilmesini istiyoruz. Milli servetimize hep birlikte sahip çıkalım.”

Şartnamede birkaç maddede değişikliğe gidildiğini kaydeden Akçul, değişen maddeleri de şöyle açıkladı: “Müjde gibi açıklanan bu maddelerde işçi sayısı 2050 olarak belirtilip, sözüm ona güvence verilmiş. Ama kazanılmış haklarla ilgili düzenleme yok. Lojmanları boşaltma süresi olarak belirledikleri 4 ayı, 12 aya çıkararak lütufta bulunmuşlar. Bizim aklımızı mı hafife alıyorlar, yoksa ağzımıza bir parmak bal mı çalıyorlar?“

ERTELEME, İPTAL ET

Çayırhan Termik Santrali maden sahalarının özelleştirme kararına karşı yaklaşık 500 maden işçisi, 19 Kasım’da yeraltına inerek kendilerini madene kapatmıştı. Yeraltındaki madencilerin direnişi daha sonra tüm ocaklara yayılmış, madenciler hem yerin altında hem de üstünde özelleştirmeye karşı mücadele etmeye başlamıştı. 9 günlük direnişin ardından 28 Kasım’da Hazine ve Maliye Bakanlığı’na yürüyüş başlamış, yürüyüş devam ederken Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, ihalenin üç ay ertelendiğini duyurmuştu. İşçiler karara tepki göstererek “Erteleme bir oyalamadır, özelleştirme iptal edilsin” demişti.