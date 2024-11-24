Madenciler Ankara’dan Zonguldak’a ayakta

EMEK SERVİSİ

Ankara’nın Nallıhan ilçesinde bulunan Çayırhan Termik Santralı’nın özelleştirilmesine karşı Türkiye Maden İşçileri Sendikası’nda örgütlü işçilerin öncülüğünde başlayan eylem dün 4’üncü gününde de sürdü.

Özellikle gece saatlerinde hava sıcaklığının 10 derecenin altına düştüğü bölgede direnişlerini sürdüren madenciler, mücadelelerine devam etti. Madenciler yerüstündeki eylemlerinde ateş yakarak ısındı, kimi madenciler ise çadırlarda konakladı. Eyleme madencilerin aileleri ve yakınları da katıldı.

Türkiye Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Nurettin Akçul, eylemin 4’üncü gününde maden önünde basın açıklaması gerçekleştirdi. Akçul, yaptığı açıklamada 25 Kasım Pazartesi ilgili bakanlıklarla görüşmeler gerçekleştireceklerini ve bu görüşmelerden olumlu bir yanıt alınamaması durumunda madencilerin 26 Kasım Salı günü açlık grevine başlayacaklarını kaydetti.

Akçul, madencilere eylemlerinin ilk gününden bu yana destek olan sendika, siyasi parti, sivil toplum örgütü ve belediyelere teşekkür ettiği açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Bugün dördüncü gün ve yetkililer sadece ara bir çözümü kısmen telaffuz ettiler. Yani bunu bile net ve kesin bir dille ifade etmediler. Pazartesi günkü görüşmelerden de olumlu bir karşılık alamazsak salı günü yeraltındaki arkadaşlar kendi kararlarıyla açlık grevine başlayacaklar. Daha sonraki süreçte de sonuç alıncaya kadar aşama aşama, yol haritamızı belirleyeceğiz. Bizleri bu duruma kadar getirmeden önce keşke sesimizi duysalardı da bu işi müzakere yoluyla halletseydik. Ama maalesef madencinin sesi ancak ölünce ya da eylem yapınca duyuluyor. Ekmek peşinde koşmak dışında hiçbir amacımız yok. Madencinin hiç kimseyle ekmek kavgasından başka kavgası olmaz. Madenciler de yeraltında durmaya hevesli değil ama maalesef süreç onları bu duruma zorladı.”

***

‘YERİN ALTINDAN SELAM GETİRDİK’

Madencilerin eylemine Genel Maden İşçileri Sendikası’ndan (Genel Maden İş) da destek geldi. Zonguldak’tan Nallıhan’a gelen Genel Maden İş Başkanı Hakan Yeşil, pazartesi gününden itibaren diğer bölgelerde maden işçilerin destek vermek amacıyla iş yavaşlatma eylemine başlayacağını duyurdu. Yeşil konuşmasında şöyle dedi: “Zonguldak’tan, Bartın’dan, Karabük’ten sizlere selam getirdik bütün işçilerimizin. ‘Gazanız mübarek olsun’ diyorlar. Bu mücadelede yanlarınızda olduğunuzu bilmenizi istiyorlar. Bu mücadelede sonuna kadar sizlerle beraberiz. Bugün enerjide güçlü olmak istiyorsan, ülkede, ülkende enerji anlamında tam bağımsız olmak istiyorsan, özellikle böyle işyerlerini devlet eliyle işletmelisin diye yıllardır söylüyor, mücadele ediyoruz. Bu işlerin korunması ve devlet eliyle işletilmesi konusunda da sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Zonguldak’taki madenci kardeşlerimiz sizlere destek amaçlı pazartesi gününden itibaren bölgelerdeki temsilcilerimizle beraber iş yavaşlatma eylemi başlatacaklar.”

***

KAYYUM İLE AYNI ZİHNİYET

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Sözcüsü Ayşegül Doğan ve beraberindeki heyet ile Ankara Emek ve Demokrasi Güçleri de direnişteki maden işçilerini ziyaret etti. Yapılan basın açıklamasında konuşan Doğan, Çayırhan’da özelleştirme adı altında yaşanan hak gasbı ile kayyum uygulamasının benzer olduğunu belirtti. Doğan, “Bu zihniyete karşı ancak birlikte mücadele edersek kazanabiliriz” dedi. Bağımsız milletvekilleri Cemal Enginyurt ve Salih Uzun da madencilere dayanışma ziyaretinde bulundu.