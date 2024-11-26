Madenciler iş yavaşlattı

Emek Servisi

Ankara Çayırhan Termik Santralı ve Maden Ocağı'nda madencilerin eylemi 6'ncı gününde devam etti. Özelleştirme kararının iptali için için Maden-İş Genel Başkanı Nurettin Akçul ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar dün görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmeden henüz sonuç alınamazken sendika, bakandan haber beklediklerini duyurdu. TTK‘ye bağlı Karadon, Kozlu, Üzülmez, Armutçuk, Amasra Müessese Müdürlükleri ile Gelik İşletmesi ve Maden Makinaları Fabrikası'nda çalışan maden işçileri, direnişe destek için dün iş yavaşlatma eylemlerine başladı.