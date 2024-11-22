Madenciler kararlı

Çayırhan Termik Santralı Elektrik Üretim A.Ş.’ye (EÜAŞ) bağlı. EÜAŞ ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na…

1987’de açılan termik santral, çevredeki kömür madenlerinden çıkarılan kömür ile elektrik üretiyor. Santral için, santralın maden sahasında kömür çıkaran madenciler, özelleştirmeye karşı çıkarak kendilerini madene kapattı. Eylemin ilk gününü madenciler ile geçirdik. Madenciler, akşam saatlerinde beş dereceye kadar düşen ve gecenin ilerleyen saatlerinden daha da soğuyan havaya, dondurucu soğuğa rağmen direnmeye, mücadele etmeye kararlı olduklarını anlattı. 500’den fazla madenci yerin altında direnirken, bir o kadar madenci de yerüstünde arkadaşlarına destek oluyor. Biz ateşin başında madencilerle sohbet ederken, madenciler alkışlarla 20’şer, 30’arlı gruplar halinde yerin altına inmeye devam etti.

“Çalıştığımız maden Avrupa standartlarında. Birçok madende maalesef arkadaşlarımız ölürken biz burada kendimizi daha güvende hissediyoruz. Ülkenin en iyi madenlerinden birinde çalışıyoruz ve burada devlet güvencesi var. Burası özelleştirildiğinde başımıza gelecekleri biliyoruz” diyorlar.

Siyasetçilerin biri gelip biri giderken madenci Volkan Katırcı, “Biz özelleştirmeye 'hayır' diyoruz. Çayırhan Kömür İşletmeleri ve Termik Santralı 2020’de özelleştirme kapsamına alındı. Bu süreçte olumlu sonuç alamadığımız için grev kararı aldık. 500 arkadaşımız madende, kendilerini ocağı kilitledi ve biz de 16.00-00.00 vardiyası yerüstündeyiz. Ailelerimiz de gelip gidiyor. Lojmanda oturuyoruz, lojmanların satıştan dört ay sonra boşaltılacağı bile satış ilanında yer alıyor. Asrın felaketi yaşandı. Depremde, selde madenciler bir dakika bile düşünmeden orada oldu. Ne olacağını bilmiyoruz. Yerin altında işçinin kafası rahat değilse kaza kaçılmazdır. Yetkililerden beklediğimiz açıklama gelmezse açlık grevine başlayacağız. Özelleştirme 2 bin kişiyi etkileyecek. Maaşlarımız ve çalışma koşullarımız bundan etkilenecek. Bu yüzden özelleştirmeye 'hayır' diyoruz” ifadeleriyle direnişe başlamalarının nedenini anlatıyor.

Ülke gündeminin neredeyse saatte bir değiştiğinin de farkında olan madenciler, “Sesimiz duyulsun istiyoruz, mücadelemize destek bekliyoruz” derken bir grup madenci daha “Allah’a emanet olun” diyerek yerin altındaki arkadaşlarının yanına gidiyor. Dışarıdakiler ise “güle güle” diye uğurluyor madenci arkadaşlarını. Bir başka madenci de “Ekmeğimiz için mücadele ederken halkımızın da bizimle olmasını bize destek vermesini bekliyoruz” diyor.

Madenciler Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın "Bir hafta sonrası için randevu verebilirim" dediğini belirterek “Biz kendimizi madene kapattık ama Bakan Bey'in bir hafta boyunca bize ayıracak zamanı yokmuş. Biz kazanacağız, bunun için gerekirse mücadelemizi farklı alanlara da taşıyacağız. Bu özelleştirme planından vazgeçtiklerini açıklayana kadar direneceğiz” ifadeleriyle kararlı oldukları bir kez daha vurguladı. Madencilerin biri çay demlerken diğeri ateş yakıyor. Biri ateşe odun taşırken diğeri elektrik arızasını giderip zifiri karanlığı yeniden aydınlatıyor. Çayırhan’da herkes bir işin ucundan tutup mücadeleyi büyütüyor.