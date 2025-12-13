Madenciler kesintiyi protesto etti

Polonya’nın Katowice kentinde, WZZ Sierpien 80 sendikasına bağlı madenciler Enerji Bakanlığı binası önünde protesto düzenledi. Göstericiler, Jastrzebska Spolka Weglowa’nın (JSW) kötüleşen mali durumu nedeniyle Barborka (Madenciler Günü) ikramiyesinin ve diğer haklarının kesilmesine tepki gösterdi.

Tasarruf önlemlerinin yükü işçilere bırakıldığını savunan sendika yöneticileri, bu politikaların madenlerin ve yerel toplumların geleceğini tehdit ettiğini ifade etti.