Madenciler vekillere dayanışma çağrısı yaptı

Emek Servisi

AKP Batman Milletvekili Ferhat Nasırlıoğlu’na ait Manisa Soma’da bulunan Fernas Maden ocağında çalışan işçilerin başlattığı direniş 36’ncı gününü geride bıraktı. Soma’dan Ankara’ya yürüyüş başlatan Bağımsız Maden İşçileri Sendikası’nda (Bağımsız Maden-İş) örgütlü işçilerin yürüyüşü de dün 6’ncı gününde devam etti.

Afyon’dan Eskişehir Sivrihisar’a yürüyen maden işçilerine dün DİSK’e bağlı Enerji-Sen üyesi işçiler de eşlik etti. Enerji-Sen Genel Başkanı Süleyman Keskin yürüyüşte konuşarak "Madencilerin güvencesizliğe karşı yürütmüş oldukları bu mücadele, insanca yaşam koşulları mücadelesi, tüm işçi sınıfının mücadelesidir. Madenciler kazandığında tüm işçi sınıfı kazanacak" dedi.

Ankara’ya yarın ulaşmayı planlanan işçiler ise milletvekillerine çağrı yaptı. İşçiler, "599 vekile sesleniyoruz. Patron Nasırlıoğlu’na bizim durumumuzu, maden ocağındaki çalışma koşullarını sorun. Yanımızda durmanızı bekliyoruz" diyerek vekilleri dayanışmaya çağırdı.