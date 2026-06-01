Madenciler yeniden Ankara yolunda: Beypazarı'nda yolları kesildi!

Doruk Madencilik işçileri, 28 Nisan’da hükümet temsilcileri, şirket yöneticileri ve işçi temsilcileri arasında yapılan görüşmeler sonucunda verilen sözlerin yerine getirilmemesini gerekçe göstererek yeniden eylem yapma kararı aldı.

Ankara'ya gitmek için Beypazarı'ndan yürümeye başlayan işçilerin yolu kesildi.

Bağımsız Maden-İş Sendikası Başkanı Gökay Çakır ve 6 maden işçisi, İçişleri Bakanlığı'ndan yetkililer ile görüştü.

"YÜZ KERE İPTAL ETTİRSENİZ DE GELECEĞİZ"

Bağımsız Maden-İş Sendikası’nın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Beypazarı’ndan Ankara’ya gelecek olan işçilere Beypazarı Belediyesi tarafından Doruk Madencilik işçileri için tahsis edilen otobüslerin, "hükümet ve emniyet tarafından yapılan baskılar" sonucu iptal ettirildiği öne sürüldü.

Ardından iptallere dair yapılan açıklamada, "Bugün 3. kez, madencilerin Ankara’ya ulaşabilmesi için sağladığımız otobüsler emniyet ve hükümetin ceza tehditleriyle iptal ettirildi. Yüz kere iptal ettirseniz de geleceğiz. Otobüslerle, cezalarla, tehditlerle uğraşacağınıza gasp edilen haklarımızı verin" denildi.

"MADENCİLERİN ANKARA’YA ULAŞMASINI ENGELLEMEK İÇİN FİİLİ ABLUKA KURULUYOR"

Sendika, Beypazarı ve Ayaş'ta emniyet güçlerinin, geniş çaplı çevirme ve kimlik kontrolü yaptığını paylaştı. Geçen her aracın durdurulduğu paylaşılırken, "Madencilerin Ankara’ya ulaşmasını engellemek için fiili bir abluka kuruluyor. Hakları için yola çıkan tek bir madencinin bile geçişine izin verilmemesi hedefleniyor. Bunlarla uğraşmayın. Ya bizi köle ilan edin, ya da hakkımızı verin! Ankara’ya varacağız. Ses ver Türkiye" ifadeleri kaydedildi.