Madenciler yeraltında geri adım atmayacak

Emek Servisi

Ankara Nallıhan'da Çayırhan Termik Santralı ve maden sahalarının özelleştirilmesine karşı madencilerin başlattığı direniş dün 7'nci gününde de devam etti. Dün de direnişin sürdüğü maden ocağının önünde, Maden-İş Genel Başkanı Nurettin Akçul ve Tes-İş Genel Başkanı İrfan Kabaloğlu, pazartesi günü Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile yaptıkları görüşmeye ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada Akçul, "Bakan Bey bize Maliye Bakanı ve Özelleştirme İdaresi ile görüşeceğini ifade etti. Görüşmemizin ardından bize şu ana kadar tarafımıza resmi bir bilgi gelmedi. Bizler de somut bir haber gelene kadar beklemedeyiz. Açlık grevi çok kolay bir iş, beş dakika içinde açlık grevini başlatabiliriz. Ama o sözün bittiği yer olacak. Size gerçekten kıyamayız. Açlık grevi son mermimiz olacak. Ondan önce tüketilmesi gereken yollar var. Ankara yolları var, daha mücadelenin başındayız” dedi.

Bakan Bayraktar da görüşmeye ilişkin konuştu. Özelleştirmeden geri adım atılmayacağını vurgulayan Bayraktar, "Endişelendikleri noktalar var. Bunların içerisinde haklılık payı olan unsurlar olabilir. Dolayısıyla o yönüyle, onların endişe ettiği şeyleri izale ederek bir özelleştirme yapılmasının doğru olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.