Madenciler yürüyor
Emek Servisi
AKP Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu’nun sahibi olduğu Fernas Madencilik’te sendikalı oldukları için işten atılan işçilerin Soma’dan Ankara’ya yürüyüşü ikinci günü geride bıraktı. Gece saatlerinde Süleymanlı Mahallesinde konaklayan işçiler Gölmarmara üzerinden Ankara’ya yürüyüşe devam edecekler.
Eyleme ilişkin konuşan Bağımsız Maden- İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu, şunları söyledi: "Yüzbinlerce işçi işten atıldı sendikal nedenlerle. Hiçbir patron ceza almadı.”