Madencilere polis engeli

Emek Servisi

AKP Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu’na ait Fernas Madencilik’te sendikalı oldukları için işten çıkarılan madencilerin, Ankara’da nöbet tuttukları Kurtuluş Parkı’ndan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına gerçekleştirmek istedikleri yürüyüş dün polis tarafından engellendi. Kurtuluş Parkı’ndan Bakanlığa yürüdükleri esnada önleri polis barikatıyla kesilen madencilerden Arif Doğan, polis müdahalesi esnasında yere düştükten sonra baygınlık geçirerek hastaneye kaldırıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Manisa Soma’da bulunan maden ocağındaki İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) koşullarına ilişkin hazırladıkları raporu sunmak isteyen Bağımsız Maden İşçileri Sendikası (Bağımsız Maden-İş) üyesi madenciler, polislerin yürümelerini engellemesine tepki gösterdi. Madenciler, yürümeleri engellenince “Biz yeraltında yol yaratanlarız, yer üstünde her türlü yol açarız” ifadelerini kullandı.

Bakanlığa yalın ayak yürüyüş gerçekleştirmek isteyen madenciler, polis müdahalesi esnasında da ayakkabılarını ve baretlerini ellerine alarak durumu protesto etti. Madenciler, polisin “Yaptığınız eylem kanunsuzdur” anonsu yapması üzerine ise AKP’li Nasıroğlu’nun firmasından sendikaya üye oldukları için işten çıkarıldıklarını hatırlatarak “Sendikaya üye olmak Anayasal hak. Bu hakkı tanımamak kanunsuz değil mi?” diye sordu.

YENİ SOMALAR YAŞANMASIN DİYE

Polis barikatının kaldırılmaması üzerine ise Somalı madenciler, yere yatarak durumu protesto etmeye devam etti. “Madem muhatap bulmak istedikçe yollar kapatılıyor, madem tek muhatabımız polis, o halde polis bizi çiğneyecek” diyen madenciler, abluka altındayken yere uzandı. Madenciler yerde uzanmaya devam ederken 301 madencinin hayatını kaybettiği Soma Maden Faciası’nın gerçekleştiği 13 Mayıs 2014’te aynı maden ocağında çalışan Durmuş Olgunsoy, şunları söyledi: “Ben facianın yaşandığı o gün madene gitmemiştim. Sonra bir telefon geldi, gittim. O gün ne gördüm biliyor musunuz? O gün de aynı böyle yerde yatıyordu 301 madenci arkadaşım, morgda! Biz yaşamak için direniyoruz, siz biz de mi ölelim istiyorsunuz?”

Madenciler, Soma Maden Faciası’nın yanı sıra aynı zamanda 2 yıl önce gerçekleşen Amasra Maden Faciası’nın yıldönümünü de andı. Bağımsız Maden-İş Avukatı Abdurrahim Demiryürek, faciaya ilişkin 8’i tutuklu 23 sanığın yargılandığı davanın 1 Kasım’da görülecek duruşmasına katılacaklarını söyledi. Avukat Demiryürek, “Fernas maden işçilerinin mücadelesi 301’ler yaşanmasın diyedir. Amasralar, Ermenekler yaşanmasın diyedir. İliçler yaşanmasın diyedir” ifadelerini kullandı.

Bakanlığa yürümesi engellenen madencileri, CHP Zonguldak Milletvekili aynı zamanda Enerji ve Tabii Kaynaklardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz ile Ankara Milletvekili Deniz Demir ziyaret etti. Yavuzyılmaz, ziyaretinde “Devletin dara düştüğü her anda koşan sizlersiniz. Biz sizin, madencinin yanındayız. işçinin, madencinin haklı inadı, inancı mutlaka sonuç verecek” ifadelerini kullandı.

Yürüyüşü engellenen madenciler barikat önünde beklerken açlık grevine başladı.