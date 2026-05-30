Madencilere verilen sözler tutulmadı: İşçilerden yeniden eylem kararı

Yıldızlar SSS Holding bünyesindeki Doruk Madencilik işçileri, ödenmeyen maaş ve tazminat alacakları nedeniyle Nisan 2026'da Ankara'da eylem ve açlık grevine başladı.

İçişleri Bakanlığı'nda işçi ve işveren temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen görüşmelerde taraflar uzlaşmaya vardı. Yaklaşık 1,5 saat süren toplantının ardından işçiler, işverenle anlaşma sağlandığını ve eylemlerin sona erdiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, maaş ve tazminatlarını alamayan işçilere, alacaklarının ödeneceği yönünde söz verdi. Ancak Doruk Madencilik bu söze uymadı.

Sözcü'deki habere göre eyleme katılan işçiler, işe başlatılmadı. 125 emekçi işinden oldu. İşçilerin hiçbirine kıdem tazminatı ve 45 günlük maaş alacağı ödenmedi.

1 HAZİRAN'DA EYLEM BAŞLIYOR

Bağımsız Maden İş Sendikası Başkanı Gökay Çakır, 1 Haziran'da yeniden eyleme başlayacaklarını açıkladı.

Çakır, "1 Haziran'da ailelerimiz ile eyleme başlıyoruz. Bu sefer paralar hesabımıza yatmadan kimsenin sözüne inanıp eylemi bırakmayacağız" diye konuştu.