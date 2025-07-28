Madencileri açlığa terk ettiler

Ece HERKLİOĞLU

Eskişehir’de faaliyet yürüten ve SSS Yıldızlar Holding’e AİT Doruk Madencilik’te çalışan işçiler, aylardır maaşlarını alamıyor.

Üç gün önce alacaklarını talep etmek için örgütlü oldukları Türkiye Maden İşçileri Sendikası (Maden İş) ile birlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde eylem yapan madenciler, gasp edilen haklarının verilmesini talep etti.

Sendika yetkilileri ile Bakanlıktaki çalışma müdürleri arasında yapılan görüşmeler sonucunda Bakanlık tarafından işyerine müfettiş yollanacağı ancak bu durumun süreci uzatacağı işçilere bildirildi.

Yunus Emre Termik Santrali ve Maden Sahaları’nda çalışan madencilerin karşılaştığı ilk hak gaspı değil. 2016 yılında kayyum atanmasından bu yana madenciler, pek çok kez maaş alamadıkları için eylem ve basın açıklaması gerçekleştirmişti.

BU YIL NEREDEYSE HİÇ MAAŞ YATIRILMADI

İşletmenin, 2022 Aralık ayında Yıldızlar SSS Holding’e satılmasıyla maaş ödemelerinde yaşanan sorunlar daha da derinleşti. 2025 itibariyle ise madenciler maaş ödemeleri adeta askıya alındı.

Yılın başından bu yana, emekli olan 60 madencinin kıdem tazminatı, madencilerin toplu iş sözleşmesi gereği alacakları ve tazminat davalarından kazandıkları haklar teslim edilmedi. Madencilere Ocak ayı ikramiyesi ve Mart-Haziran arası 4 aylık maaşları ödenmedi. Emekli olduğu halde çalışmaya devam eden 100 madencinin tazminatları ve ocak ayında işten çıkan 150 madencinin içeride kalan maaşları da, aynı şekilde şirket tarafından ödenmedi.

OĞLUMDAN PARA ALIR HALE GETİRDİLER

Doruk Madencilik’te maden kaynakçısı olarak çalışan Salih Erdoğan, yaşanan süreci BirGün’e anlattı. Beş aydır maaş alamadığını söyleyen Erdoğan, maaşların, önceden de gecikmeli olarak yattığını aktardı. Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: “Doruk Madencilik’te çalıştığım tüm süre boyunca her ay maaşlarımızı gecikmeli olarak verdiler. Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı’nda ise bayram ikramiyesi olarak 2 bin 500 TL gibi komik bir miktar yatırdılar. Son süreçte bizi, hiçbir bilgi vermeden ücretsiz izne çıkardılar, sanki işi bırakmışız gibi evlerimize ücretsiz izne çıkarıldığımıza dair evrak gönderdiler. Oysa istediğimiz zaman işimize dönebileceğimize dair şirketle anlaşmalı imzamız vardı. Buna rağmen bizi adeta işten çıkardılar.”

5 aydır maaş alamadığı için günlük işler bulmaya çalışarak hayatta kalmaya çabaladığını belirten Erdoğan, şunları söyledi: “Şu an geçimimizi ben de diğer arkadaşlarım da tarlalarda saman balyası çekerek, günlük iş bulabilirsek onunla, bulamazsak eş dost yardımıyla sağlamaya çalışıyoruz. Örneğin benim oğlum çalışıyor. Ne yapayım, mecbur ondan para alıyorum.”