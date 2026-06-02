Madencilerin Beypazarı'nda bekleyişi sürüyor: Yıldızlar Holding önüne çağrı

Verilen sözlerin tutulmaması üzerine yeniden eylem kararı alan Doruk Madencilik işçileri, direnişlerini sürdürüyor.

Madencilerin, 28 Nisan'da hükümet temsilcileri, şirket yöneticileri ve işçi temsilcileri arasında yapılan görüşmeler sonucunda verilen taahhütlerin yerine getirilmemesini protesto etmek için Ankara'ya gelmeye çalışırken, emniyet tarafından Beypazarı ilçesinde geçişlerine izin verilmemesi üzerine bekleyişlerini sürdürüyor.

YILDIZLAR SSS HOLDİNG ÖNÜNE ÇAĞRI

Bağımsız Maden İş Sendikası, sosyal medya hesabından yurttaşlara çağrı yaptı: "Gemileri yaktık, geri dönüş yok. Üç bakanlık bir holdinge söz geçiremiyor. Otobüslerimizi şoförleri tehdit ederek iptal ettiler. Hakkı gasbedilen madenci Ankara'ya gitmesin diye önümüzü kestiler. Bu ferman kimin fermanı? Tüm halkımızı perşembe günü saat 12.00'de Yıldızlar SSS Holding önüne çağırıyoruz."

ŞİRKETİN PARASI YOKMUŞ!

Bağımsız Maden İş Sendikası Genel Başkanı Gökay Çakır, 2 sendika avukatı ve 3 madenci ile dün saat 10.00'dan itibaren İçişleri Bakanlığı'nda; İçişleri Bakan Yardımcısı, Çalışma ve Sosyal Bakan Yardımcısı ve iş yerinden 4 yetkilinin katılımıyla toplantı yapmıştı.

Ardından yaptığı basın açıklamasında bir gazetecinin, "İş yeri parayı niye yatırmamış" sorusuna Çakır, "Paralarının olmadığını söylediler bize. Bu zamana kadar parayı bulamadıklarını söylediler" yanıtını verdi.