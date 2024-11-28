Madencilerin direndiği Çayırhan Termik Santrali ihalesinde son teklif verme tarihi uzatıldı
Maden işçilerinin 9 gündür özelleştirmeye karşı direndiği Çayırhan Termik Santrali ihalesinde son teklif verme tarihi 4 Mart 2025'e uzatıldı.
Ankara’nın Nallıhan ilçesinde bulunan Çayırhan Termik Santralı ve maden sahalarının özelleştirilmesine yönelik ihalede son teklif verme tarihi 4 Mart 2025'e kadar uzatıldı.
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), özelleştirme işleminin 'etkin, verimli, şeffaf ve hukuka uygun bir şekilde yürütülmesine azami özenn gösterildiğini' öne sürdü.
ÖZELLEŞTİRMEDEN VAZGEÇİLMEDİ
Özelleştirmeden vazgeçilmezken ÖİB, ihaleye konu alanların gözden geçirilerek tekrar değerlendirileceğini ve çalışanların taleplerinin inceleneceğini bildirdi.
Normalde 4 Aralık 2024 olan son teklif verme tarihinin 4 Mart 2025'e ertelendiği kaydedildi.
Özelleştirmeye karşı 20 Kasım Çarşamba sabah vardiyasının başlamasıyla yer altına inen yaklaşık 500 işçi ve onlara destek veren işçiler direnişe başlamıştı.
İşçiler bugün Hazine ve Maliye Bakanlığı'na doğru yürüyüşe geçmişti.