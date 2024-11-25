Madencilerin direnişi 6. gününde: Enerji Bakanı ile görüşme bekleniyor

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde bulunan Çayırhan Maden Ocağı'nda özelleştirme kararına karşı madenci eylemi sürüyor.

20 Kasım Çarşamba sabah vardiyasının başlamasıyla yer altına inen yaklaşık 500 işçi ve yeryüzünde onlara destek veren işçiler bölgede kar yağışı ve hava sıcaklığının sıfır derecenin altına düşmesine rağmen eylemlerine devam ediyor. Yer altında madenciler eylemlerini sürdürürken yer üstündeki işçiler de ateş yakarak ısınmaya çalışıyor.

GÖRÜŞME BEKLENİYOR

Madenciler eylemlerinin altıncı gününde MADEN-İŞ Sendikası Genel Başkanı Nurettin Akçul'un Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile yapacağı görüşmeyi bekliyor. Akçul ve beraberindeki sendika heyeti, bakan ile yapacağı görüşme için sabah saatlerinde maden sahasından ayrılarak Ankara'ya doğru yola çıktı.

AÇLIK GREVİ PLANLANIYOR

Görüşmenin olumsuz sonuçlanması halinde eylem yapan madenciler açlık grevine başlamayı planlıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi direnişin sürdüğü maden sahasında işçilere yiyecek, çadır, mobil tuvalet ve mobil internet aracı desteği sağlamaya devam ediyor.