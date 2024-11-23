Madencilerin eyleminde 80'inci saat geride kaldı: İkinci kontrol ekibi madene indi

Ankara’nın Nallıhan ilçesinde bulunan Çayırhan Termik Santralı ve maden sahalarının özelleştirilmesi sürecine ilişkin başlayan eylem sürüyor.

ANKA'nın aktardığına göre, işçi eylemi, 80. saatini geride bırakırken 30 kişiden oluşan ikinci bir kontrol grubu, işçilerin ve ailelerin alkışları eşliğinde maden ocağına indi.

Kontrol grubu, eylemin 80. saatine gelmesi nedeniyle, madenin fiziki durumu, işçilerin sağlık ve güvenlik koşullarının daha ayrıntılı bir şekilde değerlendirilmesi amacıyla görevlendirildi.

İlk kontrol grubunun ardından görevlendirilen ikinci grup, yer altındaki koşulların sürdürülebilirliğini inceleyecek. Kontrollere katılanlar arasında sendika yönetimi, mühendisler ve deneyimli maden işçileri yer alırken, gruptaki uzmanlar, güvenlik standartlarının ne düzeyde olduğunu ve işçilerin sağlık durumlarını titizlikle gözlemleyecek.

YAĞRMUR VE FIRTINAYA RAĞMEN DİRENİŞ SÜRÜYOR

Eylemin sürdüğü süreçte işçilerin moral ve motivasyonunu yüksek tutabilmek adına, maden ocağına inen ekip, yer altındaki işçilerle görüşmeler yaparak herhangi bir olumsuz durumu erkenden tespit etmeye çalışacak. İkinci kontrol grubunun yaptığı gözlemler önümüzdeki günlerde yapılacak değerlendirme toplantılarında daha detaylı bir şekilde raporlanacak.

Öte yandan ocağa inen madencileri bekelşeyn diğer çalışma işçiler, olumsuz hava koşulları ile mücadele ediyor. Madenciler, yapmur ve fırtınaya rağmen direnişini sürdürüyor.