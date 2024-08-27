Madencilerin sendikal hakları engellenemez

Emek Servisi

Bağımsız Maden İşçileri Sendikası (Bağımsız Maden İş), Manisa’nın Soma ilçesinde yer alan FERNAS Madencilik önünde basın açıklaması gerçekleştirdi. Sendika üyesi madencilerin işten çıkarıldığı ifade edilen açıklamada “Sendika haktır, engellenemez” denildi.

Yapılan açıklamada “Arkadaşlarımız işe dönünceye kadar haklı mücadelemizi sonuna kadar yürüteceğiz. FERNAS Madencilik’e tekrar iletiyoruz. Karardan dönsünler. Sendika haktır, engellenemez” ifadeleri yer aldı. Açıklamada madenciler işlerine iade edilinceye dek direnecekleri ilan edildi, madencilerin hakları için mücadeleye devam edecekleri vurgulandı.