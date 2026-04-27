Madencilikte fren kalktı

İlayda SORKU

Madencilik faaliyetlerini sınırlandıran en temel düzenlemelerden biri yürürlükten kaldırıldı.

Resmî Gazete’de yayımlanan kararla, maden faaliyetlerinin nerede ve hangi koşullarda yapılacağını belirleyen Madencilik Faaliyetleri İzin Yönetmeliği iptal edildi.

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karar, çevre koruma ve kamu denetimi açısından kritik bir dönüm noktası niteliğinde.

NELERİ KAPSIYORDU?

2005’ten bu yana yürürlükte olan ve uzmanların yetersiz olması nedeniyle düzenleme yapılması yönünde uyarılarda bulunduğu yönetmelik, madencilik faaliyetlerinin kontrolsüz biçimde yürütülmesini engelleyen ana çerçeveyi oluşturuyordu. Hangi alanlarda madencilik yapılabileceğini, hangi kurumlardan izin alınması gerektiğini ve çevre, tarım ile orman alanlarının nasıl korunacağını net kurallara bağlayan yönetmelikte, neredeyse tüm ülkeyi kapsayan bir koruma alanı tanımlanıyordu. Ormanlar, milli parklar, tarım arazileri, meralar, su havzaları, kıyılar ve denizler, turizm bölgeleri, sit alanları, kültürel miras sahaları ve askerî bölgeler yönetmelik kapsamında yer alırken bu alanlarda yapılacak her faaliyet farklı kurallar ve sınırlamalarla denetleniyordu.

En güçlü yönlerinden biri çevre koruma yaklaşımı olan yönetmelikte farklı alanlar için özel koruma hükümleri getiriliyordu. Yönetmeliğe göre, ormanlarda faaliyet için izin zorunlu tutuldu, ağaçlandırma bedeli ödenmesi şart koşuldu. Tarım arazilerinde verimli alanlar kural olarak korundu, ancak “kamu yararı” gerekçesiyle istisnalar tanındı. Meralarda tahsis amacı değiştirildi ve bedel ödenerek kullanım açıldı. Su havzaları en sıkı korunan alanlar arasında yer aldı; mutlak koruma alanlarında madencilik yasaklandı. Kıyılarda faaliyetler kıyı mevzuatına bağlandı. Sit ve kültürel alanlarda ise özel izinler zorunlu tutuldu, herhangi bir buluntu halinde faaliyet durduruldu. Yönetmeliğin kaldırılmasıyla birlikte bu çok katmanlı denetim ve koruma sistemi ortadan kaldırılmış oldu.

REJİMİN SİRAYETİ

Yürürlükten kaldırılan yönetmeliğin detaylı ve kapsamlı olduğuna dikkat çeken çevre avukatı Mert Yedek, kararı BirGün’e değerlendirdi. Şirketlerin çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) süreçleri başlamadan önce belirli izinler alması gerektiğine dikkat çeken Yedek, şöyle konuştu: “Bir maden şirketi faaliyete geçmek için arazi vasfına ilişkin izinler almak durumunda. Bu izinler işgal yasası olarak da bilinen torba yasayla birlikte MAPEG’e devredilmişti. Yönetmeliğin yürürlükten kaldırılmasına ilişkin yayımlanan kararla birlikte artık izinlerin hangi koşul ve şartlarda alınacağı Cumhurbaşkanlığına devredilmiş oldu. yönetmelikte belirtilen usullerin nasıl yapılacağına dair bir belirsizlik yarattı bu durum.”

“Torba yasayla birlikte tüm mevzuat Cumhurbaşkanının iki dudağı arasına bırakıldı” diyen Yedek, “Burada da yönetmeliğin kaldırılmasıyla tüm usul ve esaslar yeniden bir kişinin iki dudağı arasına bırakıldı. Tekrardan tek adam rejiminin sirayetini görüyoruz” şeklinde konuştu.

Yönetmeliğin madenciliğin nasıl yapılacağını değil hangi şartlar altında yapılacağını düzenlediğini belirten Yedek, “Yönetmelik koruma alanlarının, kuralların belirlenmesi üzerine yürürlükteydi. Çevresel ve idari süreçleri belirliyordu. Kaldırılmasıyla birlikte altın madenciliğinde daha fazla tahribat yaşanacağını, sulak alanlardaki madencilik tehdidinin artacağını, tarım ve hayvancılık üzerindeki baskının artacağını söylemek mümkün” dedi.

Kararla birlikte sürecin daha da öngörülemez hale getirildiğini vurgulayan Yedek, “Denetimsizliğe açık bir adım atıldı. Dolayısıyla şu an hukuki boşluk ve bir belirsizlik hali var ortada. Artık maden izin yönetmeliği değil, elde yalnızca maden yönetmeliği kaldı” ifadelerini kullandı.

PARÇA PARÇA DEĞİŞTİ

• Son yıllarda hayata geçirilen düzenlemeler, korumadan çok kullanım odaklı yeniden şekillendi. Yaşam alanlarını koruyan yasa ve yönetmelikler, sermaye lehine paramparça edildi.

• Kamuoyunda “işgal yasası” olarak anılan torba yasayla birlikte, ormanlar, kıyılar ve mera alanları enerji ve madencilik projelerine açıldı. “Kamu yararı” gerekçesi genişletildi, doğal alanlar yatırım sahasına çevrildi.

• İklim Kanunu, emisyon azaltımından çok karbon piyasası ve ticaret mekanizmalarına odaklandı. İklim krizi, şirketler için yeni bir finans alanına dönüştürüldü.

• Milli parklar ve koruma alanlarına ilişkin değişikliklerle, karar yetkisi merkezileştirildi, yerel denetim zayıflatıldı. Korunan alanlar turizm ve yatırım baskısına açıldı.

• Tüm bu adımlar birlikte değerlendirildiğinde, doğa koruma rejimi adım adım tasfiye edildi. Mevzuat şirketlere yatırımın önünü açacak şekilde düzenlendi.