Madencinin bayramı kazanınca gelecek

Edirne'de, Kiremitçiler Grubuna ait Özşen Madencilik'te konkordato ilanının ardından hakları ödenmeyen işçilerin direnişi sürüyor.

Bağımsız Maden İş'te örgütlenerek eylem başlatmalarının ardından işten çıkarılan maden işçileri, dün direnişlerinin 6'ncı gününde Kavacık köyünde toplanarak Uzunköprü’ye yürüyüş başlattı.

Polis müdahalesiyle karşılaşan işçiler, yürütülen müzakerenin ardından yürüyüşlerine devam ediyor. Eylemdeki 200 madenci, "Haklarımızı alana kadar dönmek yok" diyerek Uzunköprü Atatürk Meydanı'na geldi.

HERKES ÇOCUĞUYLA GEZERKEN BİZ HAK ARIYORUZ

“Vur vur inlesin, Kiremitçi dilesin” ve “İşçiyiz, haklıyız, kazanacağız” sloganlarıyla yürüyen 200 işçi, ödenmeyen haklarının yanı sıra işten çıkarılan 21 maden emekçisinin de işe iadelerini talep ediyor.

İşçiler üç aydır ödenmeyen maaşlarının, yaklaşık bir yıldır yatırılmayan mesai ücretlerinin ve emekli olan işçilerin tazminatlarının ödenmesini talep ediyor.

İşten çıkarılan işçilerin geri alınması ve çalışma koşullarının iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun hale getirilmesi de işçilerin talepleri arasında yer alıyor.

Atatürk Meydanı'nı direniş alanına çeviren emekçilerden bir maden işçisi burada patron Bekir Kiremitçi'ye seslenerek "2 gün sonra bayram. Belki bir tane, belki on tane, belki yüzlerce kurban keseceksin. Onlar 13 aydır bizden gasp ettiğin paralarla keseceğin kurbanlar. O kurbanlar senin kurbanların değil" ifadelerini kullandı. İşçiler sık sık mağdur edildikleri ikinci bayrama girdiklerini vurgularken eşine destek için alanda bulunan bir kadın da "3 aydır eve maaş girmiyor. Evi, çocukları idare etmekten sabrımız tükendi. Herkes evine ekmek götürürken biz bekliyoruz. Herkes çoluğuyla çocuğuyla bayram alışverişi yaparken biz burada hakkımızı arıyoruz" dedi.

SON KURUŞA KADAR VAZGEÇMEK YOK

Burada konuşan Bağımsız Maden İş Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu, şirkete bugün akşama kadar mühlet verdiklerini ilan ederek "Bu patronu sokağa çıkamaz hale getiririz. Bugün yarın ödediniz ödediniz. Madem işçinin çocuğu aç kalacak, bayramı Bekir Kiremitçi'ye dar edeceğiz, zehir edeceğiz" dedi.

Eylemin, patronun Tekirdağ'daki evine taşınacağını ve işçilerin Ankara'ya yürümeyi göze aldığını söyleyen Aksu, taleplerinin bir an önce karşılanması için durmayacaklarını ifade etti. İşçiler de eylemlerden vazgeçmeyeceklerini vurguladı.